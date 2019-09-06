شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. إدمان الكوكايين يسبب ثقبا بسقف الحلق ويجعلك غير قادر على الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "The Sun "البريطانية، أن شخصا يبلغ من العمر 38 عاما توفى نتيجة حدوث تلف وتقرحات شديدة وحدوث ثقب فى سقف الحلق، وأضرار بالغة في النخاع الشوكي نتيجة إدمانه الكوكايين.



بسبب ادمان الكوكايين وفاة شخص بسبب مضاعفاته

وقالت الصحيفة:" تكشف هذه الصورة البشعة عن مدى الضرر الذي سببه له هذا المخدر، حيث أثر على الأنسجة الرخوة داخل الفم، فقد وصل الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى قسم الطوارئ مصحوبًا بأعراض تشبه الحمى، وانتفاخ بالعين اليمنى، أخذه مسعفون من أحد مستشفيات مالطا للفحص، حيث اكتشفوا أن جفونه كانت متدلية، ومقل العيون ملتهبة، ومع ذلك، عند إجراء مزيد من الفحوصات، لاحظوا وجود ثقب ضخم قد تطور عند الفتحة المقوسة في الجزء الخلفي من فمه، وهرع المسعفون لإجراء فحص بالأشعة المقطعية له".

"أظهرت النتائج أن تعاطيه غير المشروع للمخدرات قد دمر سطح فمه تمامًا، وكان مصابًا بالتهاب النسيج الخلوي، و التهاب في جفونه بسبب البكتيريا، بعد إعطائه المضادات الحيوية لإصابته، تم الاتصال بمجموعات الدعم للمساعدة في إدمانه على المخدرات.

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على الرغم من هذا، أعيد الرجل إلى المستشفى بعد 4 أشهر في حالة تهدد حياته بعد أن تناول جرعة زائدة من المخدرات، حيث أصيب بإصابة في الدماغ، وأضرار بالغة في النخاع الشوكي، وتوفي بعد أيام فقط.

وأكد الأطباء الذين قاموا بعلاجه، أن تعاطي الكوكايين عن طريق الأنف "معروف بأنه يسبب تآكل الفم" والأنسجة الأنفية.

وأكدت الصحيفة، أن تعاطي الكوكايين تضاعف في بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث اعترف حوالي مليون بريطاني بتناوله في العام الماضي.