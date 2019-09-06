أيمن سالم يوضح أسباب الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي ويحذّر من التدخين

أوضح الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن التهابات الجهاز التنفسي السفلي عبارة عن إصابات في الرئتين أو أسفل صندوق الصوت وتشمل الالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، والدرن "السل"، مشيرا إلى أن أعراض التهابات الجهاز التنفسي السفلي تختلف حسب شدتها، ويمكن أن يكون للعدوى الأقل حدة أعراض مشابهة لنزلات البرد، وتشمل "السعال الجاف، والحمى المنخفضة، وسيلان الأنف".

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أعراض حالات العدوى الشديدة، لافتا إلى أنها تشمل، السعال الشديد وقد ينتج البلغم، والحمى، وصعوبة في التنفس، وصبغة زرقاء على الجلد، وتنفس سريع، وألم في الصدر، والصفير.

وذكر أستاذ الصدر بالقصر العيني، أن التهابات الجهاز التنفسي السفلي، تشمل أيضا الالتهاب الشعبي، الالتهاب الرئوي، التهاب القصيبات، مرض السل.

أضاف الدكتور أيمن سالم، أن التهابات الجهاز التنفسي السفلي تختلف عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي حسب المنطقة التي تصيب الجهاز التنفسي، والأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي السفلي سوف يعانون من السعال كأعراض رئيسية، منوها بأن الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي سيتعرضون بأعراض عامة مثل: "العطس والصداع والتهاب الحلق قد يعانون أيضًا من آلام الجسم خاصةً إذا كانت لديهم حمى".

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي تشمل أيضا، نزلات البرد، التهابات الجيوب الأنفية، التهاب اللوزتين، التهاب الحنجرة، ويمكن للعدوى بالأنفلونزا أن تؤثر على كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

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وحول أسباب الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي، ذكر الدكتور أيمن سالم، أنها ترجع إلى تدخين السجائر، الفيروسات كما هو الحال مع الأنفلونزا ، البكتيريا مثل المكورات العقدية أو المكورات العنقودية الذهبية، وكذلك بسبب الالتهابات الفطرية الميكوبلازما وهي ليست فيروسات أو بكتيريا ولكنها كائنات صغيرة لها خصائص كلاهما، وفي بعض الحالات يمكن أن تهيج مواد من البيئة أو تسبب التهاب في الشعب الهوائية أو الرئتين ، ما يؤدي إلى الإصابة مثل دخان التبغ، الغبار، مواد كيميائية، وأبخرة، المواد المثيرة للحساسية، تلوث الهواء.

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