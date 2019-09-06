اليوجا تساعد فى التعافى من النوبة القلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن اليوجا قد تكون منقذة للحياة للأشخاص الذين يتعافون من نوبة قلبية كبيرة.
ووجدت دراسة أجريت على نحو 2500 شخص يتعافون من جراحة القلب أن تمارين التنفس عززت صحة الدورة الدموية والقلب.
ووجد البحث، الذى قدم فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب فى باريس من قبل فريق من الهند، أن برنامج اليوجا لمدة ثلاثة أشهر أثناء الشفاء من عملية جراحية فى أعقاب نوبة قلبية أدى إلى انخفاض خطر.
أما أولئك الذين مارسوا ساعة من تمارين التنفس اليومية وحركة لطيفة فقد كانوا أقل عرضة بنسبة 16% للموت خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت الاختبارات أن قلوب المشاركين كانت تضخ الدم بكفاءة أكبر حول الجسم، ويتم إدخال أكثر من 100 ألف بريطانى فى السنة إلى المستشفى بعد نوبة قلبية.
وقال الباحث البارز البروفيسور "ناريش سين" من مستشفى Hridaya Ganesha Sunil Memorial التخصصى فى جايبور: "اتبع المشاركون نظام اليوجا ثلاثة أشهر من برنامج يومى جديد مدته ساعة واحدة مصمم خصيصًا لمرضى القلب، ويشمل اليوجا والتأمل فى الصباح ونمط من تمارين التنفس، يتضمن عناصر بطيئة وسريعة التنفس فى المساء".
وأضاف "سين": "قد تساعد تمارين اليوجا والتنفس فى تقليل الإجهاد الأيضى وتقليل الطلب على الأكسجين ومنع إعادة تشكيل البطين تلف القلب".
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