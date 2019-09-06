شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض يقدم 301مليون دولار لمكافحة الإدمان ومنع الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه مع تطور أزمة الجرعات الزائدة من المخدرات، والتى أصبحت أكثر تعقيدًا، قدم المركز 301 مليون دولار للعمل من أجل منع هذه الوفيات.





خطة مركز السيطة على الامراض لمكافحة الادمان والوفيات

وقال إن البرامج الممولة ستتيح معلومات مهمة لفهم أفضل للسبب، والوفيات التى تحدث نتيجة الجرعة الزائدة، يستخدم مركز السيطرة على الأمراض، وهيئة الصحة والخدمات الإنسانية، هذه المعلومات بسرعة لتعزيز جهود الوقاية، والاستجابة في جميع أنحاء البلاد.



مركز السيطرة على الامراض يقدم مبالغ لمكافحة الادمان

وأضاف المركز، تعد جهود مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والصحة، جزءًا من الجهود الشاملة للحكومة لإنهاء وباء الجرعة الزائدة المعقدة والمتطورة فى أمريكا، فى حين أن هذا الوباء لم ينته بعد، ولكن هناك علامات مشجعة على التقدم.

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وقال أليكس أزار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، "بفضل قيادة الرئيس ترامب والعمل الشاق الذى قام به الكثير من الأمريكيين فى المجتمعات المحلية، بدأنا الفوز فى المعركة ضد أزمة الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية، تشهد بلادنا أول انخفاض فى وفيات الجرعة الزائدة منذ أكثر من عقدين، ويتلقى المزيد من الأمريكيين علاجًا للإدمان، ويتم إنقاذ الأرواح.

وأضاف، فى الوقت نفسه، ما زلنا بعيدين عن إعلان انتصارنا، سنواصل التنفيذ وفقًا لاستراتيجية الصحة، لمكافحة أزمة المواد الأفيونية، ووضع الأساس لنظام الرعاية الصحية، حيث يمكن لكل أمريكى الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية التى يحتاج إليها.