شكرا لقرائتكم خبر عن عقار تجريبى يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما تستغرق مضادات الاكتئاب ما بين أربعة وثمانية أسابيع لتخفيف الأعراض الموهنة للاكتئاب، ولكن تجربة سريرية مبكرة كشفت أن نوعًا جديدًا من الأدوية جلبت الراحة خلال أسبوعين فقط.

وقال الدكتور "هاندان بروس"، الأستاذ فى كلية الطب بجامعة (واشنطن)، "إنه تم تطوير عقار (SAGE-217) التجريبى، وبمجرد اكتمال تطويره بالكامل سيعمل على تخفيف أعراض الاكتئاب بشكل سريع نسبيًا وذى مغزى فى المرضى الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد".

Advertisements

وأكد الباحثون أن ما يصل إلى 16% من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب فى حياتهم، فضلا عن أن البعض يعانى من نوبات اكتئاب شديدة قد تدفعهم نحو الانتحار، فقط نحو 60% مع الاكتئاب الشديد تستجيب لمضادات الاكتئاب المتاحة حاليا.

وشدد الباحثون على فاعلية العقار التجريبى الجديد فى سرعة تخفيف حدة الأعراض الاكتئابية، يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع فيه الباحثون طرح العقار فى الأسواق فى غضون عدة سنوات.

ويؤثر الدواء الجديد على الطريقة التى يستخدم بها المخ ناقلًا عصبيًا يسمى حمض جاما أمينوبيوتريك (GABA). وتؤثر أدوية الاكتئاب الأخرى على أنواع مختلفة من الناقلات العصبية فى المخ مثل السيروتونين، والناقلات العصبية هي رسل كيميائية ترسل المعلومات بين خلايا الدماغ.