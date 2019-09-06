أحمد ناجي: الحضري غير مؤهل لتولي تدريب حراس منتخب مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق أن عصام الحضري ما زال يحتاج مزيدا من الخبرات التدريبية والدراسات العديدة لكي يكون مؤهلا لتولي منصب تدريب حراسة المرمى بمنتخب "الفراعنة".

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية: "الحضري اسم كبير في عالم حراسة المرمى على المستوى القاري والعالمي أيضا.. ولكن اللعب كحارس مرمى مختلف تماما عن التدريب، لابدَّ من اكتساب الخبرات التدريبية والحصول على الدراسات اللازمة".

وتردد بقوة اسم عصام الحضري، قائد منتخب مصر السابق وأحد أساطير حراسة المرمى في تاريخ "الفراعنة" لتولي منصب مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الجديد خلفا لأحمد ناجي.

وعلى جانب آخر عبر ناجي عن غضبه من اتهام رئيس الزمالك له بتعمد إصابة محمود عبدالرحيم جنش خلال معكسر منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا.

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وكان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض قد هاجم ناجي في تصريحات تلفزيونية عقب تعرض محمود عبدالرحيم "جنش" للإصابة بقطع في وتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري ما أدى لغيابه عن مباريات فريقه الحاسمة ببطولة الدوري آنذاك.

وألمح رئيس الزمالك إلى أن مدرب حراس منتخب مصر السابق تعمد زيادة الحمل التدريبي على "جنش" ما أدى لإصابته.

وتولى أحمد ناجي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب المصري في الفترة من 2015 إلى 2019 وكان ضمن الجهازين الفنيين بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي رحل في عام 2018 وأكمل المهمة مع المكسيكي خافيير أجيري المقال عقب الخروج من دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2019 بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا.

وتفاضل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكرة المصري بين عدة أسماء لتولي قيادة منتخب مصر خلفا لأجيري، ويعد حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري وإيهاب جلال وأحمد حسام ميدو الخماسي المرشح للاختيار من بينهم وفقا لتصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة.