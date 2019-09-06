تعرّف على الأحفاد المفضلين والمُحببين لدى الملكة إليزابيث

كشفت صحيفة بريطانية عن الحفيد المُحبب والمقرَّب للملكة إليزابيث، والذي شكل صدمة للجميع، خاصة أنه يبدو أن الأمير وليام وهاري هما الأقرب لها.

وقال مصدر ملكي وفقًا لما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، "إن "جيمس الفيكونت سيفيرن" وشقيقته "الليدي لويز ويندسور"، ابني الأمير إدوارد هما الأقرب لها".

وأضاف المصدر أن الليدي لويز، 15 عامًا، وجيمس الفيكونت، 11 عامًا، غزوا قلب الملكة بسبب شخصيتيهما اللطيفتين وقدراتهما المتميزة.

وأوضح أن الليدي لويز هي الحفيدة المدللة للملكة يليها جيمس، مشيرًا إلى أن الملكة تحب حقيقة أن لويز وجيمس يستمتعان بوقتهما في بالمورال؛ كما كشف أن لويز متميزة بين أحفاد الملكة الثمانية؛ بسبب رغبتها في قضاء بعض الوقت مع الملكة، والمهارات الفنية، حيث تعشق الرسم.

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وتابع المصدر، "لويز أيضًا محببة للجميع من خلال رعاية أطفال وليام وكيت عندما كانوا هنا"، وأضاف، "بسبب مهارتها الفنية الواضحة، سمحت الملكة للويز بالاطلاع على بعض من مجموعة الرسومات الخاصة بمرتفعات فيكتوريا والتي يتم الاحتفاظ بها في بالمورال ولكن نادرًا ما يتم عرضها".

وكان قد قضى الأمير إدوارد وزوجته صوفي ويسيكس وأبناؤهما "لويز وجيمس" عدة أسابيع في بالمورال هذا الصيف، حيث تم رصدهم وهم يركبون الخيل ويصيدون الأسماك ويتمشون ويذهبون إلى الكنيسة مع الملكة.

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