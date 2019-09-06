باحثون يؤكدون أن الأشخاص النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪

وجد الباحثون أن الأشخاص النباتيين أكثر عرضة للسكتة الدماغية بنسبة 20 % أكثر من الذين يتناولون اللحوم.



يعتقد علماء جامعة أكسفورد، الذين تابعوا حوالي 50000 شخص لمدة 18 عامًا وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانى، أن تناول كميات قليلة من الفيتامينات من اللحوم قد يسبب خطرًا إضافيًا للجسم.

وهذا الرقم يعادل 3 حالات أخرى من السكتة الدماغية لكل 1000 شخص على مدى 10 سنوات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدل السكتة الدماغية النزفية، التي تحدث عندما يبدأ الدم من الشريان في النزيف إلى المخ.

اقرا ايضاً:

العلماء يؤكّدون أنّ الأنفلونزا والإرهاق ضمن أسباب السكتة الدماغية

وقال الباحثون، إن الأشخاص النباتيين في الدراسة لديهم انخفاض في نسبة الكولسترول في الدم وانخفاض مستويات الفيتامينات الرئيسية مثل فيتامين ب 12 الذي يمكن أن يفسر الصلة.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم لديهم مستويات أقل بكثير من أمراض القلب التاجية والتى تسبب النوبات القلبية والذبحة الصدرية، وفقا لدراسات أخرى.

وقال الباحثون: "بشكل عام أظهرت الدراسة الحالية أن البالغين في المملكة المتحدة الذين كانوا يتناولون الأسماك أو النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض نقص تروية القلب مقارنة بأكل اللحوم، ولكن فى نفس الوقت كان النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية".

Advertisements

تم العثور على أن الأشخاص النباتيين بنسبة 22 % أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الذين يتناولون اللحوم، أى ما يعادل 10 حالات أقل لكل 1000 شخص على مدى عقد من الزمان.

أظهرت الدراسة أن الوجبات الغذائية النباتية، التي يتم الترويج لها في كثير من الأحيان لفوائدها الصحية المفترضة، قد لا تكون صحية كما كان يعتقد، لأنه عند التفكير في صحة القلب والأوعية الدموية، لا ينبغي اعتبار التحول إلى نظام غذائي نباتي غاية في حد ذاته، ولكن ينبغي النظر فيه جنبًا إلى جنب مع تغييرات غذائية وأسلوب حياة إضافي.

ووفقا لأخصائيين التغذية في مؤسسة القلب البريطانية فهناك طريقة واحدة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، وهي التأكد من تناول نظام غذائي متوازن، يحتوى على الكثير من الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة والعدس والمكسرات والبذور.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون اللحوم، ينصح بتقليص استهلاكهم إلى أقل من 90 غرام من اللحوم الحمراء أو المعالجة في اليوم.

قد يهمك ايضاً:

ضغط الدم يستمر سنوات بدون أعراض ويصيبك بأمراض القلب والسكتة الدماغية

دراسة تؤكد أن تناول علاج هرمون الذكورة يعرضك للإصابة بالنوبة القلبية