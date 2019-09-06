4 أشياء تميز الصداع العنقودي منها تناول الأدوية التي يصفها طبيبك للتقليل من حدته

الصداع العنقودي من أكثر أنواع الصداع المسببة للألم الشديد، وهذا النوع من الصداع نادر للغاية، حيث يصيب واحداً فقط من بين كل 1000 شخص ويبدأ هذا الصداع الحاد عادة قبل سن الثلاثين ويكون معظم المصابين به من الرجال، فى هذا التقرير نقدم 4 أشياء يجب معرفتها عن الصداع العنقودي، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



4 أشياء يجب أن تعرفها عن الصداع العنقودي

1- الصداع العنقودي له أعراض تميزه عن أنواع الصداع الأخرى

يتميز الصداع العنقودي بالألم الشديد (لذا يطلق عليه أحيانًا الصداع الانتحاري)، كما قد تواجه أيضًا هذه الأعراض التي تحدث فقط على جانب الوجه الذي يعاني من الألم:

اقرا ايضاً:

4 طرق تُساعدك من خطر الإصابة الصداع النصفي

2- الصداع العنقودي يحدث على شكل نوبات أو دورات من الألم

يحدث الصداع العنقودي في دورات من الألم لمدة أشهر أو حتى سنوات وقد تأتي فترات لا يعانون فيها من أي صداع، وهذا يميز الصداع العنقودي عن غيره من أنواع الصداع.

3- العلاج الفوري هو أفضل دفاع لديك من الصداع العنقودى

تناول الأدوية التي يصفها طبيبك للتقليل من حدة الصداع العنقودى، وتقليل نوبات الألم قدر الإمكان، حتى إذا لم تعاني من أى ألم أو نوبة من الصداع العنقودى.

Advertisements

إن هدف الأدوية الوقائية هو القضاء على دورة ألم الصداع أو منع تكرارها.

4- طرق جديدة لعلاج الصداع العنقودى

يستكشف الباحثون طرقًا جديدة لعلاج ألم الصداع العنقودي، ومنها العلاج من خلال تحفيز العصب المبهم، حيث ثبت أنه يقلل من عدد الهجمات العنقودية، من خلال جهاز يرسل تيار خفيف إلى العصب المبهم، والذي يرسل معلومات حسية إلى الدماغ، يضع المرضى الجهاز على رقبتهم لمدة 90 ثانية تقريبًا مرتين في اليوم.

قد يهمك ايضاً:

النساء المصابات بالصداع النصفي أكثر عُرضه لخطر السكتة الدماغية

تجنَّب الصداع ورائحة الفم الكريهة مع "التمر الهندي" في فطورك