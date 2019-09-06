شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمنع حدوث التهابات بين الفخذين؟.. خلطات طبيعية للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تصاب ببثور حمراء والتهابات بين الفخذين الداخليين تجعلك غير مرتاح؟ إليك السبب فعندما يحدث احتكاك بين الفخذين الداخليين ضد بعضهما البعض، ينتج عن ذلك ظهور بثور حمراء وألم، وتلك المشكلة تتفاقم مع الطقس الحار.





وفقا لتقرير موقع "WebMD" يمكن لبعض للاشياء الأخرى أن تتسبب فى تتفاقم مشكلة الجلد مثل زيادة الوزن ، أو ارتداء الملابس الضيقة، والرطوبة المتراكمة حول فخذيك، وممارسة الرياضة.

العلاجات المنزلية للتخلص من بثور الفخذينالصبار

الألوا فيرا لها خصائص التهابية تساعد على التئام الجروح الجلدية، فقط قم باستخراج عصير الألوا فيرا ووضعه بلطف على البشرة الملتهبة ثم تركه لمدة نصف ساعة وغسلها بعد ذلك بالماء العادي.

الفازلين

يشتهر الفازلين بأثر الترطيب الذي يمكن أن يهدئ المناطق المصابة، فقط ضع القليل من الفازلين على المناطق المصابة لمنع انتشاره.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تساعد في الالتهاب والتورم، فقط ضع كمية صغيرة من الزيت على المناطق المصابة، واتركه حتى يجف.

الكركم

يساعد الكركم فى علاج مختلف الأمراض الجلدية، بسبب خصائصه الالتهابية التى تساعد في علاج التسلخات.

بودرة الاطفال





تعتبر بودرة الأطفال رائعة لمنع التهاب الفخذ لأنه يمتص الرطوبة ويعطي تأثيرًا مهدئًا، ولكن استخدم مسحوق الأطفال الذي يحتوى على نشا الذرة وتجنب المسحوق الذى يحتوى على التلك.

Advertisements

زبدة الشيا

تحتوي زبدة الشيا على أحماض دهنية تغذي البشرة وتساعد في علاج الم الفخذين، لان القوام الكريمي لزبدة الشيا يهدئ البشرة ويمنع أي التهابات.

خل التفاح

خل التفاح له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات التى تساعد في علاج احمرار الجلد، فقط اخلط خل التفاح بالماء، وضع الخليط على المنطقة المصابة باستخدام قطعة قطن.

نصائح لمنع التهابات الفخذين

هناك بعض النصائح التي يمكنك دمجها في حياتك لمنع حدوثها:

- البقاء رطبًا - اشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

- ضع بودرة على الفخذين الداخليين لتجنب تراكم الرطوبة.

-استحم بعد كل جلسة تمرين.

- تجنب ارتداء ملابس ضيقة.

- غيِّر ملابسك كثيرًا عندما تعمل أو تبقى تحت أشعة الشمس لفترة طويلة.