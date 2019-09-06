شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخططى للحمل.. اعرفى أهمية حمض الفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا ينصح الأطباء النساء اللاتي يخططن للحمل علي ضرورة تناول حبوب "حمض الفوليك"؟..سؤال يطرأ في أذهان الكثيرات، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي الإجابة الطبية الصحيحة لهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأكد التقرير أن حمض الفوليك يساعد بشكل كبير في نمو الجنين وإمداده بالصحة الجيدة، فحمض الفوليك هو أحد أنواع فيتامين "ب"، ولذا ينصح بتناوله قبل التخطيط للحمل بفترة لا تقل عن شهر.

من أهم الفوائد التي تحصل عليها المرأة الراغبة في الحمل هي تقوية بنيان الجسم بشكل ملحوظ بالإضافة إلي التقليل من فرص تعرض الجنين للتشوهات الخلقية، فالتزام المرأة قبل الحمل بحمض الفوليك يقلل من التعرض لهذا الأمر بشكل كبير، ولذا يجب تناوله.

وجميع أطباء النساء والتوليد يحرصون علي تناول حمض الفوليك لفترة لا تقل عن 12 أسبوع بعد الحمل أي أول ثلاثة أشهر من الحمل، وهذا للتقليل من تعرض الأمر لأي مشاكل صحية وأيضا الحد من التعرض للإصابة لنقص نسبة الهيموجلوبين في الدم.

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وأخيرا أكد التقرير علي ضرورة الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك بجانب الحبوب التي تحتوي عليه، ومنها:

-البروكلي.

-السبانخ.

-البازلاء.

-الحمص.