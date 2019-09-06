أسماء الأسد تزور المشفى العسكري في مدينة طرطوس

زارت السيدة أسماء الأسد، الخميس ، وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائي في المشفى العسكري بمدينة طرطوس. ونقل موقع الرئاسة السورية مقطع فيديو تظهر فيه سيدة سورية الأولى أثناء الزيارة، حيث قامت بتفقد الوحدة والتحدث مع المرضى. وتعتبر وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائي في المشفى العسكري بطرطوس جزءا من منظومة شملت حتى الآن أربع محافظات (دمشق، طرطوس، اللاذقية، حماة). اقرا ايضاً: أسماء الأسد تخضع لعملية جراحية ناجحة في الثدي Advertisements ويعمل برنامج "جريح الوطن" على توسيعها جغرافيا لتشمل باقي المحافظات السورية. وتتضمن الوحدة في طرطوس عدة أقسام تقدم للجرحى خدمات طبية وتأهيلية تشمل (أطراف اصطناعية سفلية، أطراف اصطناعية علوية، أجهزة خاصة بمرضى الشلل، أحذية طبية). قد يهمك ايضاً: أسماء الأسد تلتقي عوائل ضحايا الحرب مِن العسكريين أسماء الأسد تستقبل عددًا مِن العوائل السورية لتلبية مُتطلّباتهم

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