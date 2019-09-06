شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ذكرى عاشوراء.. اعرف فوائد طبق العاشوراء لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبق العاشوراء من أكثر الأطباق الشائعة التى نتناولها للاحتفال بيوم عاشوراء، وتتكون العاشوراء من حبوب القمح الكاملة كمكون أساسى مع اللبن، وهو ما يجعلها غنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التى لا حصر لها، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد العاشوراء، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى عاشوراء فى العاشر من شهر محرم الهجرى.

ووفقاً لموقع "lybrate" تحتوي حبوب القمح الكاملة على مجموعة من الفيتامينات فيتامين B3 و B2 و B1 وفيتامين E ، فيتامين B ، وحمض الفوليك والنحاس والكالسيوم والفوسفور والزنك والألياف والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز.



العاشوراء

فوائد العاشوراءإنقاص الوزن

يمكن أن يساعد استهلاك منتجات القمح الكامل بشكل منتظم المرضى الذين يعانون من السمنة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير، وذلك لأنها غنية بالألياف التى تشعرك بالشبع والامتلاء، وبالتالى لا تتناول الكثير من الطعام.

يمنع مرض السكري من النوع الثانى

لأن القمح يحتوى على المغنيسيوم بكثرة، وهذا المعدن عامل مساعد لأكثر من 300 من الإنزيمات التي تؤثر بشكل مباشر على الطريقة التي يستخدم بها الجسم الأنسولين ويفرز الجلوكوز، وبالتالي ، فإن تناول القمح الكامل بشكل منتظم يساعد على التحكم في السكر في دمك.

يقلل من الالتهاب المزمن

يحتوي القمح على البيتين، الذي يقلل الالتهاب بل يساعد أيضًا في أمراض أخرى مثل مرض الزهايمر، والتدهور المعرفي ، وأمراض القلب، ومرض السكري من النوع الثانى، وهشاشة العظام.

Advertisements

يمنع حصوات المرارة

حبوب القمح الكاملة تساعد على منع حصوات المرارة عند النساء، حيث تتشكل حصوات المرارة بسبب الإفراز المفرط للأحماض الصفراوية، ولأن القمح يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان، فإنه يضمن عملية هضم أكثر سلاسة تتطلب إفرازًا أقل للأحماض الصفراوية، وبالتالي تمنع حصوات المرارة.



العاشوراء

يمنع سرطان الثدي

نخالة القمح هي عامل مضاد للسرطان، مما يعني أنه يتصدى لآثار السرطان ويساعد على منع أنواع معينة من السرطان، كما تعمل نخالة القمح على تحسين مستويات الإستروجين بحيث تظل تحت السيطرة، وبالتالي تمنع الإصابة بسرطان الثدي.

يمنع الربو في مرحلة الطفولة

مع ارتفاع مستويات التلوث باستمرار، يتزايد عدد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة، ومع ذلك ، فإن تناول نظام غذائي يعتمد على القمح يمكن أن يقلل فرص الإصابة بالربو لدى الأطفال بنسبة 50٪ على الأقل، وذلك لأن القمح غني بالمغنيسيوم وفيتامين E.

يحمي من أمراض الشريان التاجي

قشور القمح هي مغذيات نباتية وفيرة تمنع أنواع مختلفة من أمراض القلب، ويزيد القمح أيضًا من مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم، والذي يلعب دورًا مهمًا أيضًا في الوقاية من أمراض القلب.