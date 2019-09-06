شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الليمون.. مشروب الصيف هيحميك من السرطان ويطرد السموم من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصير الليمون من أكثر المشروبات المنعشة التى يمكن تناولها فى فصل الصيف، خاصة أنه يساعد على ترطيب الجسم وكذلك يحمى من الإصابة بنزلات البرد ويقوى المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير الليمون، وفقاً لموقع "thriveglobal".



فوائد-عصير-الليمون

فوائد عصير الليمونالوقاية من السرطان

الليمون غني جدا بالمركبات التي تساعد في الدفاع عن جسمك من هجوم أنواع مختلفة من السرطان، لذا فهو يمنع جسمك من تكون الخلايا السرطانية.

شرب الليمون يعالج اضطراب المعدة

إذا كنت مصاباً باضطراب في المعدة، ستحتاج إلى شرب عصير الليمون لتقليل الأعراض، و لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تتضمن الإمساك أو الإسهال يمكنك تناول كوب من عصير الليمون كل صباح.

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تحسين وظائف الكبد

الفائدة الأخرى الرائعة التي ستحصل عليها بعد تناول كوب من عصير الليمون بعد الاستيقاظ هي تحسين وظائفك الكبد وطرد سموم الجسم، سوف يزيد ماء الليمون من إنتاج الصفراء في جسمك وهو مفيد في تحطيم الدهون في الجسم.

الحد من الالتهابات

نظرًا لارتفاع نسبة فيتامين (ج) ، فإن عصير الليمون عند تناوله سيكون لديك المزيد من القوة.

يقلل مخاطر ارتفاع ضغط الدم

كثير من الناس الذين لديهم كمية أقل من البوتاسيوم في الجسم وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذا عصير الليمون سيزيد من مستوى البوتاسيوم لديك.