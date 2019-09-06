بند غريب يمنح ميسي حرية الرحيل عن برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، حرا في الرحيل عن ملعب "كامب نو" مع نهاية أي موسم خلال السنوات المقبلة.

وكشفت صحيفة "El Pais" الإسبانية، عن تضمن عقد ميسي بندا يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مع نهاية أي موسم، حال أراد ذلك لكن بشرط وحيد.

وأفادت الصحيفة بأن العقد، الذي وقعه ميسي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، يتيح له فرصة فسخه من طرف واحد، لكن بشرط الرحيل إلى دوري من المستويات الأدنى.

Advertisements

وأراد برشلونة منح ميسي فرصة الرحيل بذات الطريقة التي غادر بها الإسباني أندريس إنييستا، حينما قرر خوض تجربة خارج أوروبا، باللعب في الدوري الياباني.

وبذلك، فإن فرصة ميسي في فسخ تعاقده مع البارسا تكمن في رحيله إلى دوري أقل مستوى مثل الأرجنتيني، كما صرح اللاعب في أكثر من مناسبة، برغبته في ختام مسيرته في موطنه.

رغم ذلك، يخطط النادي الكتالوني لتجديد عقد ميسي مدى الحياة، مع الإبقاء على البند الحالي، ليصبح لدى ميسي الحرية في الرحيل وقتما شاء.