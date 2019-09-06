شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. تعرفى على أنواع الطعام الصحى لطفلك فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتراب موعد رجوع المدارس وتبداء معها الحيرة لدي الأمهات في نوعية الطعام الصحي والمفيد الذي يجب أن يقدم للطفل، ونجد أن بعضهن يقمن بالإهتمام بتقديم وجبة الفطار الأساسية في المنزل، وعند ذهابه للمدرسة تقوم بإعطائه طعام غير أساسية أي "سناك".

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل أنواع الطعام الذي ينصح بإعطائه للطفل في المدرسة، والتي يمكن أن تحضر في اللانش بوكس الخاص به، وتمد بالنشاط والحيوية وتساعد علي زيادة فرص تركيزه خلال يومه الدراسي، وذلك وفقا لموقع "healthline".

الاهتمام بإعطاء الطفل للأطعمة الغنية بعنصر الكالسيوم تعد من أهم الأشياء التي يجب علي الأم توفرها لدي الطفل، ولذا عليكي إعطائه البيض المسلوق أو الأجبان، مع ضرورة إعطائه أيضا علبة من الحليب المحلاه بالعسل الأبيض، فبهذه الطريقة الأم تمد جسم طفلها بجميع العناصر التي يحتاجها من الكالسيوم.

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علي الأم إعطاء طفلها في اللانش بوكس الخضروات الورقية كالخس والخيار و الجرجير، فالخضروات تمد جسمه بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها علي مدار اليوم، ولذا لا تتردي في وضعهم له يوميا.

لا غني عن الفواكه كالجوافة والبرتقال والفراولة فهم أغنياء بفيتامين "سي" الذي يقوي مناعة جسمه وتقلل فرص إصابته بأي مرض مناعي كنزلات البرد الشديدة أو الالتهابات الرئوية.