صحتك فى وصفة.. زنجبيل وقرنفل وفلفل أسود لعلاج السعال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال أو الكحة من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً، ويمكن علاج السعال بطرق طبيعية مثل: الأعشاب، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الزنجبيل والقرنفل والفلفل الأسود لعلاج السعال، وفقاً لموقع "step to health".



الزنجبيل والليمون

وصفة الفلفل الأسود والقرنفل والزنجبيل لعلاج السعال

الفلفل الأسود والقرنفل والزنجبيل من أهم المكونات التى يمكن أن تعالج السعال وتحسن الجهاز التنفسى.

والفلفل الأسود يحتوي على خصائص علاجية مثل: المواد المضادة للأكسدة ومضادات للجراثيم، لذلك ، فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة ومنع أو علاج الالتهابات.

أما القرنفل الحلو يساعد في علاج مشاكل المعدة ويساعد على الهضم، كما أن له خصائص تخفيف الألم، ومضاد للالتهابات وللبكتيريا ومضاد للتشنجات.

والزنجبيل من أفضل الأعشاب لعلاج أمراض الجهاز التنفسي ، وخاصة التهاب الحلق، فهو يطرد البلغم، مضاد للالتهابات ، وبه خصائص المضادات الحيوية ويعالج السعال.



الفلفل الاسود

المكونات

1 جذر الزنجبيل.

فلفل أسود.

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كوب ماء (250 مل).

1 ملعقة صغيرة من القرنفل الحلو (4 جرام).

عصير ليمونة.

الطريقة:

-اطحن الفلفل جيدا فى محضر الطعام.

- قم بغلى القرنفل الحلو مع الزنجبيل فى كوب الماء مع تركه على النار بضع دقائق.

- أضف الفلفل الأسود إلى الخليط ثم أطفئ النار وأضف عصير الليمون.

-اشرب هذا الشاي مرة أو مرتين يوميًا حتى يختفي السعال.