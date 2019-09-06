شكرا لقرائتكم خبر عن لو أول مرة تزور دكتور للقلب.. تعرف على الأسئلة الخمسة المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيارة طبيب القلب لأول مرة ليست شيئًا يتطلع إليه الشخص، ولكن من المحتمل أن تنسى أن تطرح بعض الأسئلة التي كنت تقصد طرحها، خاصة إذا كان طبيب القلب لديك ليس لديه الكثير من الوقت تحت تصرفه.

وفقا لتقرير موقع " onlumyhealth" فمن الأفضل بعد ذلك إعداد قائمة من الأسئلة التي يمكنك مشاركتها مع الشخص الذي يرافقك، في حالة نسيانها أو تحسينها ، وضعها على الورق.

إليك 5 أسئلة لا يجب أن تنسى طرحها على طبيب القلب أثناء زيارتك الأولى.

1. هل الأعراض مرتبطة بالقلب؟

إذا كنت ترى أخصائي أمراض القلب بسبب بعض الأعراض، فعليك معرفة ما إذا كانت هذه الأعراض ناتجة عن القلب أم لا، فمن الشائع أن تظهر أعراض ألم الصدر، والتي تتحول إلى أن تكون عضلية هيكلية أو معدية أو حتى مصدر قلق في الأصل.

من ناحية أخرى، ليس من غير المألوف أن نخطئ في أعراض النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية بسبب "الغاز" أو "الحموضة".

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2. ما الفحوصات التى يمكن القيام بها لتشخيص سبب الأعراض؟

إذا كانت أعراضك يشتبه أن تكون علامة على النوبة القلبية، فسيُنصح بإجراء رسم قلب كهربائي وفحص دم بسيط (إنزيم القلب - تروبونين)، فإذا كانت أعراضك تشير إلى الذبحة الصدرية، فسيُنصح بإجراء تخطيط كهربية القلب، وربما اختبار صدى ثنائي الأبعاد.



طبيب القلب

3. ما هو خطر الإصابة بنوبة قلبية وكيف يمكنني تقليل هذا الخطر؟

إذا كنت ترى أخصائي أمراض القلب لإجراء فحوصات صحية وقائية ، فعليك أن تعرف خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في المستقبل.

وبمجرد أن تعرف مخاطرك، يجب عليك أن تسأل عن التدابير الواجب اتخاذها للحد من هذا الخطر، وتشمل هذه عادة بعض الاختبارات، وتغيير نمط الحياة والأدوية في بعض الأحيان

4. ما هي تغييرات نمط الحياة لصحة القلب؟

تغييرات نمط الحياة مهمة ويجب أن تعرف ما هي هذه التغييرات، وهي تشمل النشاط البدني، واعتماد نظام غذائي صحي للقلب، والتوقف عن التدخين، وخفض الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن وتجنب الإجهاد أو التعامل معه.

5. هل هناك أي خيارات بديلة للإجراءات الجراحية ؟

إذا تم إخطارك بإجراء عملية جراحية، فعليك أن تسأل أخصائي أمراض القلب عما إذا كان هناك خيار بديل غير تدخلي ممكن في حالتك الخاصة وإيجابيات وسلبيات اختيار أيٍّ منهما.