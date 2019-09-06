شكرا لقرائتكم خبر عن نام خفيف.. تناول الطعام ليلاً يزيد خطر إصابتك بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ منا يحب تناول الطعام فى أوقات متأخرة من الليل، ولكن بحسب ما ذكرت جمعية القلب الأمريكية فإن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقاً لما ذكر موقع "Nutrition Diva".

وقالت جمعية القلب الأمريكية إن تخصيص مزيد من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً للدراسات التي تتبع صحة القلب والأوعية الدموية فإن توقيت الوجبات وأنماطها يؤثر على أمراض القلب، فإذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون العشاء في الساعة 6 مساءً كل ليلة ولا يأكلون مرة أخرى حتى وجبة الإفطار، فهذا الأمر سوف يساعد فى وقايتك من أمراض القلب.



تناول الطعام ليلاً

هل تناول الطعام في وقت متأخر يضر صحتك؟

تحتوي أجسامنا على إيقاعات الساعة البيولوجية اليومية التى تؤثر على الهضم والتمثيل الغذائي والهرمونات، لذلك، يجب التفكير في أن توقيت وجباتك يمكن أن يؤثر على استجابة جسمك للطعام، ويختلف الأمر من شخص لآخر.

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والأهم من توقيت تناول الطعام كذلك هو نوعية الطعام الذى تتناوله وكميته، لذا يمكنك إعداد وجبة صحية فى الساعة الثامنة مساءاً ويجب أن تترك توقيت ساعتين قبل النوم لتعزيز عملية حرق الدهون.

كما أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يسبب لك تناول السعرات الحرارية أكثر مما تحتاج، لذا فإن خطر زيادة الوزن غير المرغوب فيه قد يزداد ويكون أكثر خطورة على قلبك من توقيت تناول الطعام.

إذا كنت تتناول وجبة ثقيلة في نهاية اليوم، فحاول تناول وجبة أكبر في منتصف اليوم وجعل وجبة المساء خفيفة.