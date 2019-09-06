شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لرياضة السباحة.. منها مرونة الجسم وتخفيف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السباحة من أكثر الرياضات التى لها فوائد صحية عديدة، حيث إن ممارسة السباحة على المدى الطويل تؤدي أيضًا إلى تحسين عمل القلب والجهاز التنفسى، وكذلك فهى مفيدة للنساء الحوامل والأطفال، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد السباحة للصحة، وفقاً لموقع Get fit .



السباحة

فوائد رياضة السباحة للصحةتحسن تناسق الجسم وتوازنه

تساعد السباحة فى تحسين تناسق الجسم وكذلك تحقق التوازن فى الجسم وتمنع خطر السقوط، حيث تمكنا السباحة من بناء روابط عصبية جديدة تتيح لنا أن نصبح أكثر كفاءة في الحركة.

تحسن مرونة الجسم

تتطلب السباحة تحريك أجسامنا (خاصة الأطراف)، وهذا أن مفاصلك تصبح أكثرة قوة وكذلك تحسن مرونتها وفى نفس الوقت لا تسبب إجهاد المفاصل.

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تحسن صحة الرئة

تمرين السباحة يؤثر على قياسات حجم الرئة لأن عضلات الجهاز التنفسي بما في ذلك الحجاب الحاجز من السباحين مطلوبة لتطوير ضغط أكبر نتيجة للانغماس في الماء أثناء دورة التنفس، وكذلك تحسن صحة القلب.



السباحة

تقلل من التوتر

السباحة تساعد على تخفيف التوتر وتعمل على استرخاء العضلات وتخفيف أى ضغوط عليها أو إجهاد.

تنشط عضلات الجسم

تساعد السباحة على تنشيط كل عضلات الجسم من البطن للأرداف للساقين.