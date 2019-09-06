شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبر وفيتامين بـ12.. طرق طبيعية لتخفيف آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الظهر من المشاكل التي يصاب بها الكثيرون، وتسبب في إعاقة الشخص في الحركة، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص المصاب للعديد من المشاكل والألم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل النصائح الطبية والطبيعية التي تساهم في تخفيف آلم الظهر، وذلك وفقا لموقع " healthcentral".

أوضح التقرير إلي أن ما يقرب من 12 مليون من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من آلام أسفل الظهر المتكررة والشديدة كل عام، ويلجأ الكثيرون إلى تناول الأدوية ليستطيعون الشعور بالتحسن، ولكن هناك بعض الحيل الأخري ومنها التالي:

-بخاخات من الفلفل الحار..

بخاخات تحتوي علي المادة الموجودة في الفلفل الحار، ويساهم في تسخين المكان المراد تسكينه.

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-فيتامين ب 12..

هناك بعض الأدلة على أن فيتامين ب 12 يساعد في تخفيف آلام الظهر، فهناك دراسة حديثة أكدت أن مستخدمي فيتامين ب 12 تعرضوا لتخفيض مستوى الألم في الظهر.

-العلاج بالإبر..

الوخز بالإبر هو أحد مكونات ممارسة الطب الصيني وقد استخدم بنجاح منذ آلاف السنين، عادة ما يتضمن الوخز بالإبر إدخال إبر رفيعة جدًا في أماكن مختلفة في جسمك من قبل طبيب متمرس، وأكدت الأبحاث التي شملت حوالي 18000 مشارك دور الوخز بالإبر في تخفيف الألم في الظهر.