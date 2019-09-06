شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات تفيد صحة قلبك.. أبرزها القهوة واللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغذاء الصحى من أهم الأشياء التى تأتى بنتائجها الإيجابية على صحة القلب، لكن هناك أنواعاً معينة من الطعام تفيد صحة القلب، فى هذا التقرير نقدم 5 أطعمة تحسن صحة القلب، وفقاً لموقع "Nutrition Diva".



5 أطعمة تحسن صحة القلب1- اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء، من أهم الأطعمة لصحة قلبك، حيث أنها مصدر جيد للبروتين والحديد وفيتامين B12 ، الزنك ، والمواد المغذية الأخرى.

وكذلك لحم البقر التى تعد أيضًا مصدرًا جيدًا للدهون غير المشبعة وهو نفس النوع من الدهون الصحية التي تحصل عليها من زيت الزيتون.

2- القهوة

أثبتت الدراسات أن تناول القهوة بانتظام يقلل من الالتهاب ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، على الرغم من أن القهوة المحتوية على الكافيين يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب مؤقتاً، إلا أنها لا تتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

القهوة أيضاً غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي قد تحمي بالفعل قلبك ، لذا يفضل شرب ما لا يزيد عن 4 أكواب من القهوة في اليوم.

3- البطاطس

تشير الدراسات إلى أن البوتاسيوم الموجود فى البطاطس يمكن أن يعوض التأثيرات السلبية للصوديوم الغذائي تمامًا.

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و على الرغم من أنه يمكنك الحصول على البوتاسيوم من مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة والخضروات ومنتجات الألبان وغيرها من الأطعمة الكاملة ، إلا أن البطاطس تعد من بين أفضل المصادر.

وتشير إحدى الدراسات الصغيرة إلى أن الوجبة اليومية من البطاطس قد تقلل من ضغط الدم، لكن يجب تناول البطاطس المسلوقة وليس المقلية .

4- سمك السلمون

السلمون مصدر كبير للبروتين وهو غنى أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتنصح جمعية القلب الأمريكية بتناول سمك السلمون وغيره من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مرتين في الأسبوع لصحة القلب وفوائد صحية أخرى.

5- الشوفان

الشوفان من الحبوب الكاملة ومصدرًا كبيرًا للفيتامينات والمعادن والألياف التي تخفض نسبة الكوليسترول، وهذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يساعد أيضاً في منع بعض أنواع السرطان.