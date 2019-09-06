شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النساء المصابات بالخرف أكثر عرضة للصداع النصفى بمعدل 3 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء الأكبر سناً اللائي يعانين من الخرف يزيد احتمال إصابتهن بالصداع النصفي ثلاث مرات تقريبًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت النتائج أن مرض الزهايمر مرتبط بشكل خاص بالصداع النصفي الذي يصيب امرأة من بين كل خمس نساء.

يعتقد الباحثون أن الصداع الشديد قد يسبب التهابًا في الدماغ ، مما يؤدي إلى تلف عصبي قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة.

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ولتأكيد نتائج الدراسة، سألوا ما يقرب من 700 شخص في سن 65 وما فوق عن تاريخهم من الصداع النصفي، ثم تعقبهم لمدة خمس سنوات، أصيب خلالها 51 شخصًا بالخرف.

وكانت النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي ثلاث مرات ، لم يكن لدى الرجال المصابين بالخرف تاريخ من الصداع النصفي.ولكن تم العثور على النساء المصابات بالخرف إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف احتمال تعرضهم لهذه الصداع المنهكة.

وكان أولئك الذين يعانون من مرض الزهايمر أكثر عرضة للصداع النصفي بمعدل كبير، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع قد يكونون في خطر أكبر ويمكن مراقبتهم عن كثب للارتباك والنسيان.

وقالت الدكتورة سوزان تياس ، كبيرة مؤلفي الدراسة من جامعة واترلو في كندا: "ليس لدينا حتى الآن أي طريقة لعلاج مرض الزهايمر ، لذا فإن الوقاية أمر أساسي.