44 خبيرا عالميا في مؤتمر ومعرض "الإمارات ديرما" بأبوظبي

انطلقت، الخميس، فعاليات الدورة الـ3 من مؤتمر ومعرض الأكاديمية الإماراتية لأمراض الجلد والليزر والتجميل "الإمارات ديرما" الذي يستمر على مدار 3 أيام في فندق الشاطئ روتانا، أبوظبي.





ويتناول المؤتمر آخر التطورات الحاصلة في قطاع طب الجلدية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين والمختصين في هذا القطاع.

يأتي ذلك بحضور أكثر من 300 مشارك وزائر من كل أنحاء العالم، وبمشاركة أبرز أطباء الجلدية والتجميل والجراحين ومختصي الرعاية الصحية من دولة الإمارات والعالم.

وتضم أجندة المؤتمر لهذا العام 59 جلسة علمية مهمة تركز على مختلف التطورات والمواضيع المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها.

في حين يشارك في هذا الحدث أكثر من 44 خبيرًا ومتحدثًا من 23 دولة حول العالم ممن سيستعرضون خبراتهم وآخر التقنيات في مختلف التخصصات.

وتقدّم جلسة الحقن التجميلية Injection Boot Camp التي تقام على مدار يومين متتاليين، فرصة مميزة للمختصين والعاملين في مجال العناية بالبشرة في الحصول على المعارف والخبرات العملية في هذا المجال، فضلاً عن العروض الحية وورش العمل التي ستسهم في تزويد المشاركين بآخر التطورات في طب الجلدية.

واستهلت فعاليات اليوم الأول بجلسة الحقن التجميلية، والتي شملت عدداً من الجلسات العلمية المميزة التي قدمها الخبراء حول مواضيع تُعنى بالجزء العلوي من الوجه ومنتصف الوجه والجزء السفلي من الوجه.

وذلك بالتركيز على علم التشريح، ومعايير الجمال، وتجديد الشباب، والسم العصبي وغيرها من الموضوعات، إلى جانب العروض الحية التي قدمها أبرز أطباء الجلدية.





وأكد الدكتور حسن كلداري استشاري الأمراض الجلدية بجامعة الإمارات رئيس مؤتمر ومعرض الأكاديمية الإماراتية لأمراض الجلد والليزر والتجميل أن "الإمارات ديرما" من خلال أجندة المؤتمر المتخصصة وجلسة الحقن التجميلية، التي تعد تجمعاً علمياً للمتخصصين في الحقن، يخدم بشكل مثالي الاهتمامات الإكلينيكية والاحتياجات القائمة على الأدلة في قطاع الأمراض الجلدية.



ولفت إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة خبراء عالميين في مجال العناية بالبشرة وجراحين وخبراء بارزين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والخارج، والذين يقدمون آراءهم وخبراتهم حول أهم القضايا التي تواجه ممارسي العناية بالبشرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال المهندس أنس المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الإمارات ديرما: "يشهد اليوم مجال الأمراض الجلدية تطورات كثيرة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ظهور تقنيات جديدة، ومع التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، فإنه يمكن للمختصين في مجال العناية بالبشرة الوصول بسهولة إلى تقنيات التصوير المتقدمة والتي تمكّن من اتخاذ قرارات سريرية محسّنة وفعالة".

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وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك باتت التكنولوجيا الرقمية تسمح لأطباء الأمراض الجلدية بمعالجة وتشخيص أمراض الجلد بشكل أكثر فعالية، ويتم استخدام الخوارزميات الذكية بشكل متزايد لتشخيص سرطان الجلد في غضون دقائق".

وتابع المدني: "ومع تبني التقنيات المستقبلية، فإن الممارسات في طب الأمراض الجلدية تمرّ بتغيرات جوهرية، كما أنها تساعد في خدمة الأطباء لمرضاهم بشكل أفضل وتحسّن من العلاقة التي تجمع الطبيب مع المريض".

وأكد أن أبوظبي هي المكان المثالي لاستضافة الدورة الـ3 من الإمارات ديرما، إذ تشهد هذه العاصمة نمواً سريعًا في مجال الطب، ومع المزيد من الاستثمارات في التقنيات الطبية وخطط البنية التحتية في الإمارة، فإن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح لتصبح وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية.

من جهته، كشف الدكتور دالفي هومزه دكتوراه في الطب بالمملكة المتحدة عن إمكانية توفير إجراءات علاجية طفيفة للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة عن طريق الحقن.

وحظي المؤتمر بمشاركة عدد من أطباء الجلدية والتجميل المتميزين من المملكة العربية السعودية في الحقن بالإبر التجميلية وغيرها من التخصصات الذين أكدوا اهتمامهم بالمشاركة في المؤتمر لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وآخر التطورات التي يشهدها الطب التجميلي والعلاجات الحديثة للأمراض الجلدية.

وقالت الدكتورة آلاء عارف استشارية أمراض جلدية وتجميل عضوة باللجنة العلمية التي تترأس مؤتمر حقن الإبر التجميلية بالسعودية إن مشاركة الأطباء السعوديين في "ديرما الإمارات" تأتي في إطار التعاون لتبادل الخبرات.

وأوضحت أن المؤتمر يتناول الحقن التجميلية في كامل الوجه، محذرة من الحقن غير المتناسق أو استخدام مواد حقن خاطئة ومقلدة أو منتهية الصلاحية، ما يسبب التشوهات والأمراض.





أما الدكتور سامي صوان، استشاري أمراض جلدية وتجميل بعيادة "رينيو كلينيك" من السعودية متخصص بالحقن التجميلية، فيشارك في المؤتمر بمناقشة الطرق الصحيحة الآمنة للحقن.

وأشار إلى أن السنوات الـ3 الأخيرة شهدت تطوراً في نوعية مواد الحقن التجميلية، وهو من الأمور التي يحرص الأطباء على التعرف عليها بالاضافة إلى الطرق الآمنة للحقن.

ولفت الدكتور هيثم جمجوم، استشاري جراحات التجميل والترميم بالسعودية، إلى أنه يشارك بالمؤتمر في جلسة عن علم تشريح الوجه لتخفيف الإصابات والتشوهات.

وقال إن أخطر المضاعفات التي قد تحدث بسبب الحقن غير المناسب هي الإصابة بالعمى من جراء دخول مادة الحقن في أحد الشرايين الرئيسية المتصلة بتغذية العين، وكذلك تأثر وموت الجلد من مادة الحقن، ولذلك يتم التركيز على علم التشريح لمعرفة مسارات الشرايين الرئيسية في الوجه.

على جانب آخر، يقام المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه نحو 12 شركة عاملة في مجال العناية بالبشرة والأمراض الجلدية التي استعرضت أحدث التقنيات المستخدمة في الجراحات التجميلية ومكافحة الشيخوخة، وقدمت آخر الحلول وأحدث الأدوات الجراحية وخدمات المختبرات ومعدات التصوير الفوتوغرافي وخدمات التصوير ومعدات الإضاءة الطبية وكل ما يُعنى بقطاع طب الجلدية.

وتنظم مؤتمر ومعرض "الإمارات ديرما" الذي يستمر حتى 7 سبتمبر/أيلول 2019 شركة "إندكس" للمؤتمرات والمعارض -عضو في إندكس القابضة- بالتعاون مع الأكاديمية الإماراتية لطب الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وبدعم من رابطة أطباء الجلد العرب والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل ورابطة أطباء الجلد لدول مجلس التعاون الخليجي.