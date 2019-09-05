شكرا لقرائتكم خبر عن الجريب فروت فاكهة حلوة وفايدة أحلى.. اعرف تأثيرها على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجريب فروت من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها فيتامين ج و أ و ب وغيرها من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن فوائد الجريب فروت هى :



جريب فروت

1:يحتوى الجريب فروت على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحصة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والأوبئة.

2:يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الحموضة واضطرابات المعدة والالتهابات.

3:يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الثدى والمعدة والقولون والدم، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات البيوفلفونويد الذى يمنع انتشار السرطان.

4:يعالج نزلات البرد والأنفلونزا ويحد من خطر الاصابة بالعدوى والفيروسات.



الجريب فروت

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5:يحتوى الجريب فروت على بعض الخصائص التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الفيروسات.

6: ينصح مرضى السكر بتناول الجريب فروت نظرا لما يحتويه من فيتامينات تحافظ على صحة الجسم وتعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

7: يساعد فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى وتعزيز صحة المعدة نظرا لما يحتويه من فيتامينات وألياف.

8:يعالج الإرهاق والتعب الشديد ويمد الجسم بالطاقة والحيوية.

9:يحافظ على صحة المرأة الحامل ويحميها من تورم الساقين خلال فترة الحمل كما ويساعد على نمو الجنين بشكل صحيى.

10:يساهم فى إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بها.