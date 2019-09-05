شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى مامى.. سيطرى على نوبات مغص الرضع بطرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مغص حديثى الولاده من أكثر المشكلات شيوعا فى الشهور الأولى، وذلك لاستمرار بكاء الطفل لساعات وفشل محاولات تهدئته.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"فإن الرضيع حال إصابته بالمرض يرفع رجليه إلى بطنه لمحاوله تخفيف الألم وغالباً ما يحدث المغص في فترات المساء لكنه قد يحدث أيضا فى أى وقت خلال النهار أو الليل ومن المهم أن نعلم أنه ليس كل نوبات البكاء التي يعاني منها الأطفال سببها المغص.

الأطفال الرضع غالبا ما يبدأ عندهم هذا المغص وهم في عمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع يبلغ أعلى درجاته عند عمر الشهرين ويخف ببداية الشهر الثالث وينتهي بين الثلاثة أشهر ونصف والأربعة أشهر.

هناك عدة خطوات لتخفيف أعراض المغص عند الرضع مثل تغيير طريقة ارضاعه أو حمله ولكن بداية يجب التأكد من أن الطفل الرضيع لا يشعر بالبرد أو الجوع وأن حفاضه نظيف.

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كما يجب عدم الاكثار من إطعام الطفل والحفاظ على إرضاعه بكمية محددة ووقت محدد.

وقد يحتاج الأمر لتغيير نوعية الحليب الذي يقدم للطفل مع الاهتمام بتدفئة الحليب بدرجة حرارة قريبة من درجة حرارة الجسم قبل إعطائه الرضعة مع وضع الطفل فى حضن أمه على بطنه مع تدليك ظهره وحمله بوضع مستقيم فهذا يساعده على إخراج الغازات وشعوره بالراحة .