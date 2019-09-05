شكرا لقرائتكم خبر عن مش تفاهة ولا دلع.. اعرفى فوائد الرقص الشرقى على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الرقص الشرقى واحدا من أنواع الرقصات الشهيرة حول العالم وهو من أقدم أنواع الرقصات التى تعمل على زيادة الثقة بالنفس وتقوية عضلات الجسم.

الرقص الشرقى قد يكون هواية عند البعض وفى نفس الوقت فهو من أنواع الرياضات التى تساعد على رشاقة وجمال الجسم.



رقص

حيث أثبتت بعض الدراسات أن الرقص الشرقى له فوائد صحية عديدة للجسم ووفقا لما ذكره موقع academy فإن فوائد الرقص الشرقى هى:

1:الرقص الشرقى يساعد على ليونة الجسم ويحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحميها من الامراض والالتهابات.

2:يساهم الرقص الشرقى فى تسهيل الولادة الطبيعية، حيث انه يعمل على تقوية عضلات الحوض.

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الرقص الشرقى

3:ممارسة الرقص الشرقى تعمل على انقاص الوزن والتخلص من الترهلات وتراكم الدهون فى الجسم كما انه يساهم فى التخلص من دهون البطن.

4:يساعد على تحسين الحالة النفسية وزيادة الثقة بالنفس والتخلص من الاكتئاب والتوتر.

5:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالفيروسات والأمراض.

6:يساعد الرقص الشرقى على النشاط والحيوية والتخلص من الكسل المستمر.

7: يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.