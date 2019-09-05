شكرا لقرائتكم خبر عن سرك فى بير.. اعرف أضرار كتمان الأسرار على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سرك فى بير"..جملة شائعة نكررها جميعاً عندما نخبر أحدهم أننا سوف نكتم سره ولن نخبر به أحداً، ولكن هل فكرت ما ضريبة كتمان السر على صحتك ..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

وذكر موقع scientificالأمريكى أن هناك العديد من الأبحاث أثبتت أن الاحتفاظ بالأسرار يرتبط بتدهور الحالة الصحية وتدهور علاقاتك بمن حولك وحالة مزاجية أسوأ، كما ربطت دراسة جديدة بين كتمان الأسرار وارتباطها بالقلق والاكتئاب وتدهور الصحة وتطور الأمراض وضعف المناعة.

أضرار كتمان الأسرار على صحتك

وأوضحت الدراسة أن إخفاء الأسرار عمل شاق يسبب الاجهاد العقلى والنفسى، لأنك تكون حذراً دائماً من ألا تقول أى شئ وإذا سألك أحدهم عن شيء متعلق بالسر، يجب أن تكون حريصًا على ألا تنطق بأى جملة، وهذا قد يتطلب منك التهرب والخداع واليقظة المستمرة والإخفاء وكل هذه الأمور تسبب الإرهاق الذهنى.

وأشارت إلى أن ضرر كتمان الأسرار ليس فقط فى كتمانه عن الآخرين لكن أيضاً فى التعايش معه والتفكير فيه.

Advertisements

إذا فكرت فى السر أيضاً تشعر بأنك كاذباً أو غير صادق مراراً وتكراراً، وكذلك تشعر بالعزلة والوحدة، وهذا يشعرك بالتعب والإرهاق.

وأوضح الموقع الأمريكى إن 97 % من الناس لديهم سر واحد على الأقل في أي لحظة معينة بحياتهم، ولدي كل شخص في المتوسط ​​13 من الأسرار.



الاحتفاظ بالاسرار

ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يفكرون في كثير من الأحيان ببساطة عن أسرارهم يشعرون بالتعاسة ويلجأون للوحدة.

ومن المفيد أن تكشف السر لشخص واحد مقرب وتثق به، حتى تشعر بالتنفيس والراحة النفسية، لأن مشاركة السر مع شخص آخر ، تجعلنا نتلقى الدعم العاطفي والنصيحة المفيدة وهذا يحسن من صحتك.