شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق أكبر سلسلة علاج بالأشعة التداخلية بمصر والشرق الأوسط فى مؤتمر ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم أكبر نواة لقسطرة القلب والأشعة التداخلية بمصر والشرق الأوسط لمراكز شفاء بالتعاون مع أكبر شركات الحلول الطبية المتكاملة IHS، والمملوكة لشركة Medtronic الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الطبية.

وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أستاذ الأشعة التداخلية بالقصر العيني ورئيس مجلس الإدارة أن مركز شفاء لقسطرة القلب والأشعة التداخلية، والأستاذ الدكتور محمد حامد أستاذ الأشعة التداخلية بالقصر العيني والمدير التنفيذي لمجموعة شفاء لقسطرة القلب والأشعة التداخلية، وفادي سالفتي وماريان أبو الخير من شركة Medtronic.

ودار المؤتمر حول الخدمات التي تقدمها مراكز شفاء ولما يميزها عن غيرها من المراكز التى تقدم هذه الخدمة .

بالإضافة إلى خطة توسعاتهم والتى بدأت من أسوان ،وان اهتمامهم الأول يكون بالمريض وتقديم خدمة عالية الجودة بامكانيات مناسبة مع ما يقدمونه من تقنيات حديثة ومناسبة للمواطن المصرى.

وجاءت كلمة الأستاذ دكتور محمد مصطفى خلال المؤتمر قائلا: يعتبر نواة لسلسلة مراكز طبية متخصصة تقوم على إستخدام علم الأشعة التدخلية الذى يتميز بتدخل جراحي محدود مما يساعد على سرعة الاستشفاء خلال بضع ساعات.

فيما قال الأستاذ الدكتور محمد حامد: أن تلك السلسلة تعتبر الأولى من نوعها كمراكز طبية متخصصة تقدم بعض الخدمات الطبية الغير موجودة بالسوق الطبي المصري بإستخدام أحدث وأدق الأجهزة المستخدمة فى هذا المجال بمصر والشرق الأوسط إعتماداً على المعايير الطبية الدولي وبروتوكولات العلاج العالمية.

وتشمل الخدمات المقدمة في المركز كل أنواع القسطرة العلاجية والتشخيصية للقلب والمخ وباقي أجزاء الجسم وكذلك علاج الأورام والألم.

ونظم هذا المؤتمر الناجح شركة Say للعلاقات العامة والإعلام.

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