شكرا لقرائتكم خبر عن من غير كسوف.. كلم ابنك عن مرحلة البلوغ وفهمه طبيعة مرحلته السنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغير في شكل الجسم يصاحبه بشكل كبير بروز بعض الأماكن في الجسم، مع تغير شديد في الصوت والشكل بشكل عام، هذا الأمر يعد من علامات البلوغ فإذا كان لديك أحد الأبناء في هذا السن فعليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها، وذلك وفقا لموقع "health".

تختلف علامات البلوغ عند الفتاة والشاب، فالشاب يظهر لديه شعر في العانة وزيادة إفراز العرق بشدة وتغير شكل الشعر ويصبح سميكا، وقد يظهر لديهم في بعض الأحيان حبوب الشباب وتغير الصوت ويصبح أكثر خشونة، أما الفتيات فعلامات البلوغ لديهن هي تغير حجم الثديين والأرداف والساقين وظهور شعر في الجسم وأيضا التعرض لتغير الصوت ويصبح أكثر رقة.

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ويجب على الأسرة توضيح هذه التغيرات التي تطرأ علي حياة الشاب أو الفتاة في سن البلوغ، حيث أن هذا الأمر يتسبب في تعرضهم للصدمة في حالة عدم التعرف علي التغيرات، ويجب أن يتحدث الأهل عن التغيرات التي تطرق علي العضور التناسلي سواء للشاب أو الفتاة، فيتغير حجم العضو الذكري، وأيضا يتغير شكل العضو الأنثوي نتيجة لنزول الدورة الشهرية، ولذا عليك التعرف علي حقيقة الأمر عن طريق تحدث الأب مع الشاب والأم مع الفتاه.