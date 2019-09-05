شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. تعرفى على حقيقة خطر تناول الأسماك المدخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقاويل عدة عن تناول الأسماك خلال فترة الحمل، فنجد أن البعض يقول إن تناول الأسماك خلال فترة الحمل وخاصة الأول من الأمور الخاطئة، والتي تتسبب في إصابتها وتعرضها لبعض المشاكل الصحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على حقيقة هذا الأمر وفقا لموقع "health".

مما لاشك فيه أن الأسماك من الأطعمة الهامة والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة والهامة لجسمك وصحتك، فهي مصدر جيد للبروتين والحديد والأوميجا3، فهذه العناصر هامة لصحة أي شخص وأيضا للحامل لأنهم مصادر هامة في مرحلة تكوين الجنين، وتحافظ على صحة وخلايا المخ لديه.

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ولكن أشار التقرير إلي وجود بعض أنواع الأسماك الممنوعة علي الحامل، وذلك لاحتوائها علي نسبة عالية من الزئبق لأنه يتسبب في تعرضها للإجهاض ومنها الماكريل، وأيضا تجنبي تناول الأسماك المدخنة والسوشي لأنه ني وغير نضج بالشكل الجيد وهذا الأمر يتسبب في نشوب البكتريا والفيروسات ويعرض حياة الحامل للخطر هي والجنين.

في حالة رغبة الحامل فى تتناول الأسماك فعليها تناول الأسماك قليلة الزئبق كالجمبري والسلمون والبلطي والقراميط، والتونة، فهي أنواع من الأسماك قليلة الزئبق ولا تشكل خطرا علي صحة الحامل والجنين، ولكن دون الإكثار منها، وعليكي تناولها مرة واحدة في الأسبوع فقط.