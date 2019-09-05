شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من بثور الوجه والجسم.. طرق بسيطة تخلصك منها دون ترك أثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البثور مشكلة شائعة يمكن أن تظهر فى جميع الأعمار، ولكنها تزداد فى فترة المراهقة خاصة عند الفتيات أو أثناء فترة الدورة الشهرية، على الرغم من أن الشخص قد لا يزيل البثور تمامًا في يوم واحد إلا أنه يمكن أن يحقق بعض التقدم الكبير في تقليص البقع وتقليل الاحمرار.

يجب على الشخص الذى يعانى من البثور عدم التقاط بثرة أو الضغط عليها أو "بثها"، حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى نشر البكتيريا التي تسبب حب الشباب .

يجب غسل المنطقة المصابة بمنظف لطيف ثم تجفيف المنطقة بمنشفة نظيفة، إذا لم يكن لدى أي شخص علاجات موضعية متاحة فيمكنه تجربة العلاجات المنزلية بدلاً من ذلك، ومن الأمثلة على ذلك سحق الإسبرين وخلطه في عجينة مع كمية صغيرة من الماء تطبيق غسول الكالامين قد يساعد أيضًا في تجفيف الآفة، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

يجب وضع علاجات موضعية متخصصة أو أقنعة تقوم بتطبيقها مباشرة على البثرة ومن الأمثلة على ذلك أقنعة من الطين لبقع حب الشباب .

وقد تظهر البثور فى الجسم، فالبثور على الصدر والظهر قابلة للعلاج بدرجة عالية ولكنها قد تتطلب مقاربة مختلفة عن علاجات الوجه بسبب الاختلافات في الجلد.

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يجب تغيير الملابس فور ممارسة التمارين لتقليل العرق وتراكم الزيت، إذا لم يستطع الفرد الاستحمام مباشرة بعد التمرين فقد يساعد مسح الجلد على منع تكون البثور.

الامتناع عن التقاط أو خدش البثور يمكن أن يؤدي اختيار البثور إلى تفاقمها ويزيد من خطر ظهور أعراض أكثر حدة.

استخدام واقيات الشمس الخالية من الزيت عندما تكون في الشمس.

استخدام المستحضرات الخالية من الزيوت والعطور،حيث يمكن أن يؤدي تجنب الزيوت والعطور في المناطق المعرضة لحب الشباب في الجسم إلى تقليل احتمال حدوث حب الشباب في الجسم.

يمكن أن تتسبب البثور الكبيرة أو العميقة بشكل خاص في تلف الجلد وتؤدي إلى حدوث ندبات، قد تظهر ندبات حب الشباب على أنها مناطق منخفضة أو مرتفعة من الجلد، والتي عادة ما تصبح أكثر وضوحا مع تقدم العمر والبدء في فقدان ألياف الكولاجين في بشرتهم.

يجب الحفاظ على روتين ثابت للعناية بالبشرة يتضمن غسل الوجه التقشير، وتطبيق علاجات مضادة لحب الشباب .