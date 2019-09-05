عارضة أزياء شهيرة تتلقى قطعة من جدار برلين كهدية في عيد ميلادها

أهدى عازف الغتيار في فرقة "طوكيو هوتيل"، توم كاوليتس، زوجته عارضة الأزياء الألمانية، هايدي كلوم، جزءا من جدار برلين.
نشرت عارضة الأزياء الألمانية هدية زوجها على صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، قائلة :اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي... جزء من جدار برلين، الذي قسم بين شرق وغرب برلين على مدار 28 عاما".
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يذكر بأن كلوم ولدت في ألمانيا الغربية بينما ولد زوجها في الشرقية وهو ماجعل الهدية تتميز بشيء من الرمزية.
واحتفلت عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم وزوجها كاوليتس بزفافهما، في 3 أغسطس/ آب 2019، للمرة الثانية، في جزيرة “كابري” الإيطالية، بالرغم من أنهما زوجانِ من الناحية القانونية.
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