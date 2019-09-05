شكرا لقرائتكم خبر عن احميهم من الأمراض واعرفى أهم التطعيمات التى يحتاجها طفلك فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب العام الدراسى الجديد ومثلما يحتاج طفلك للأقلام والدفاتر وحقيبة الظهر وملابس المدرسة، يجب أن تشمل قائمة الاستعداد للمدارس أيضاً تطعيمات للطفل لوقايته من الأمراض أو تحديث للتطعيمات التى تم أخذها من قبل، ونتعرف فى هذا التقرير على أبرز التطعيمات التى يجب أن تعطيها لطفلك قبل المدارس، وفقاً لموقعى "Health line".

فوائد تطعيم الطفل

يمكن أن يحمي التطعيم الرضع والأطفال والمراهقين من الأمراض، التى قد يكون بعضها خطيرًا.

وبعض الأمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيمات تسبب وفيات في الأطفال كل عام، لذا يجب الحصول على هذه التطعيمات للوقاية من الأمراض المختلفة.

ووفقًا للمعهد الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية انخفض عدد الأطفال والبالغين الذين يمرضون أو يموتون من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات بشكل كبير بعد اهتمام الأشخاص بالتطعيمات.



تطعيمات

قائمة التطعيمات للأطفال قبل دخول المدرسة

تضم قائمة التطعيمات التى تقدمها وزارة الصحة المصرية للأطفال فى سن المدارس ما يلى:

-تطعيم الجدرى المائى

يعطى على جرعتين الأولى ما بين الشهر الـ 12- 18 من عمر الطفل وجرعة أخرى بعدها بـ 3 أشهر، وإذا لم يحصل الطفل على هذا التطعيم يمكن أن يحصل عليه فى أى وقت قبل دخول المدارس.

-اللقاح الخماسى

يحتوى على 5 تطعيمات مجمعة، وهذه التطعيمات هى (الدفتيريا - التيتانوس - السعال الديكي - الإنفلونزا البكتيرية - شلل الأطفال)، ويعطى كجرعات تنشيطية فى مرحلة ما قبل المدرسة فى سن 5 سنوات وجرعة عند سن 13- 15 سنة.

تطعيم التهاب السحايا أو الحمى الشوكية

يحمى هذا التطعيم بشكل جزئى من مرض التهاب السحايا، ولكن يجب تكراره كل 3 سنوات، لذا أبلغى مدرسة الطفل بآخر سنة تم الحصول فيها على التطعيم.

شلل الأطفال

بجانب التطعيمات الدورية التى تعلنها وزارة الصحة لشلل الأطفال فى الحملات القومية، هناك جرعات لعمل مناعة طويلة الأمد فى سن 7 سنوات و13 سنة.

الأنفلونزا الموسمية

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من التطعيمات التى يجب الحصول عليها كل عام.



تطعيم 2

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هناك جداول للتطعيمات الموصى بها للأطفال، وتشمل التطعيمات التالية:

-الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTaP)

-شلل الأطفال.

-الحصبة والحصبة الألمانية.

-الحماق (الجدري).

-النكاف.

تطعيم التهاب الكبد B و A.

- المستدمية النزلية من النمط ( (Hib B أو التهاب السحايا أو لقاحات المكورات الرئوية.

لا يدرك كثير من الأشخاص أن أطفال المدارس المتوسطة والثانوية يحتاجون إلى أنواع معينة من اللقاحات، مثل التهاب السحايا، فيروس الورم الحليمي البشري، ومرض التيتانوس.