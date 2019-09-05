أوكسانا فوفودينا تُهدد بالكشف عن "أسرار مؤلمة" لزواجها من الملك محمد الخامس

هددت ملكة جمال موسكو السابقة وعارضة الأزياء الروسية أوكسانا فوفودينا (Oksana Voevodina) ، بالكشف عما وصفته بالأسرار المؤلمة لزواجها من الملك محمد الخامس (Muhammad V) ملك ولاية كلانتان الماليزية وملك ماليزيا السابق، والذي انتهى بتطليق محمد الخامس لها طبقا للشريعة الإسلامية بعد أسابيع قليلة من إنجابها لطفلهما ليون (Leon) في روسيا.

أوكسانا فوفودينا تهدد بكشف الحقيقة المؤلمة

أوكسانا فوفودينا 27 عام، كانت قد اعتادت خلال الأسابيع الماضية على نشر مشاركات على صفحتها على موقع الإنستغرام عن طفلها حديث الولادة ليون، ونشر صور له والحديث عن فخرها بالدماء الماليزية التي تجري في عروقه، وفي أحدث مشاركتها على الإنستغرام نشرت أوكسانا صورة تجمعها بزوجها السابق الملك محمد الخامس 49 عام، وكتبت معلقة على الصورة: "أعلم أن الجميع يرغب في معرفة ما حدث لنا حقا، وقتها لم أكن مستعدة تماما لحديث عن قصتي، ربما إذا ما تحدثت عن الأمر وكشفت الحقيقة سأشعر بإحساس أفضل...ولكنني لا أرغب في أن أتسبب بذلك في إيذاء أي شخص، سيكون أمر مؤلم".

أوكسانا نشرت أيضا مقطع فيديو وجهت فيه رسالة تهنئة إلى الشعب الماليزي في يوم 31 أغسطس 2019 بمناسبة يوم ماليزيا لهذا العام والذي يوافق الذكرى السنوية 62 لاستقلال ماليزيا عن بريطانيا.

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الوريث الشرعي للملك محمد الخامس

من غير الواضح مكان أو توقيت التقاط الصورة التي نشرتها أوكسانا والتي تظهر فيها بصحبة محمد الخامس، إلا أن أوكسانا أرفقت مع التعليق الذي نشرته مع الصورة هشتاج يشير على أن الصورة التقطت في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، أوكسانا كانت قد انتقلت للإقامة في ماليزيا بعد زواجها من محمد الخامس، إلا أنها غادرت البلاد بعد انفصالهما ويعتقد أنها تعيش حاليا في موسكو بصحبة ابنها ليون والذي تصر على أنه الوريث الذكر الوحيد لزوجها السابق محمد الخامس والذي شكك في بنوته للطفل على لسان محاميه الخاص، ولقد تحدثت تقارير جديدة عن استعداد أوكسانا لإخضاع الطفل لاختبار إثبات النسب باستخدام الحامض النووي لإثبات بنوة الطفل لزوجها السابق.

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