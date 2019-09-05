شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الوسواس القهرى.. الرياضة تقلل من الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوسواس القهري من الأمراض النفسية التي يصاب بها الأشخاص دون دراية منهم، وهو مرض يتسبب في صدور أصوات داخلية للشخص المصاب تتحدث معه عن فعل قام به أو حدث مر به، وفي حقيقة الأمر هذا المرض في حالة تجاهله قد يتسبب في جنون الشخص، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهمية الرياضة بأنوعها في تقليل حدة المرض، وذلك وفقا لموقع " healthcentral ".

يقوم المخ بضخ بعض الأفكار والصور والدوافع المتطفلة، ويتسبب في تفاقمها لدى الشخص، فنجد أن بعض النساء لديهن وسواس قهري من ناحية وزنهن أو نظافتهن الشخصية أو منزلهن أو أبنائهن، ورجال يشعرون بالضيق من بعض التصرفات الطبيعية لدى البعض كالتحدث أو ممارسة أي عمل.

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ولكن في جميع الأحوال يجب على الشخص المصاب بالوسواس القهري الذهاب للطبيب النفسي لمعالجة هذا المرض تجنبا لمضاعفاته المحتملة، فيقوم الطبيب بالتحدث معه وهذا النوع من العلاج يطلق عليه المعرفي السلوكي مع كتابة بعض الأدوية التي تساهم في تهدئة المريض.

أوضحت بعض الدراسات الطبية التجريبية أن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري والذين يمارسون تمارين الأيروبكس مع تناول الأدوية وملتزمون بالعلاج النفسي السلوكي، يحصلون على نتائج أفضل بعد بضعة أشهر من الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة وذلك بنسبة تصل إلي 30%، حيث إن ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في إنشاء خلايا عصبية جديدة في المخ وتدعي التوليد العصبي وهذا هو السبب في التقليل من أعراض الوسواس القهري.