شكرا لقرائتكم خبر عن تناول عيش الغراب 3 مرات فى الأسبوع يقلل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت أبحاث يابانية أن تناول عيش الغراب 3 مرات فى الأسبوع يقلل من فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا فى عمر الـ50 ، حيث أبرز الباحثين قوة الفطريات في مكافحة السرطان.

الدراسة لم تقترح آلية، إلا أن إحدى النظريات هي أن الفطر يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة الذى يعزز نمو سرطان البروستاتا، وذلك وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى.

وخضع للدراسة أكثر من 36000 رجلا تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا على مدار 13 عامًا من أجل البحث.

وقال الباحثون إنه حتى تناولها مرة أو مرتين في الأسبوع قلل من خطر الإصابة بنسبة 8 %، و لكن الأشخاص الذين تناولوا الفطر 3 مرات فى الأسبوع قللوا من مخاطر الإصابة بنسبة 17 %.

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صورة من خبر ديلى ميل عن المشروم

كان التأثير واضحًا بشكل خاص لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكبر، وفي الأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة جدًا من الفاكهة والخضروات وكذلك تناول كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الألبان.

وقال المؤلف الرئيسي بجامعة توهوكو في اليابان: "إن المشاركين الذين تناولوا الفطر يميلون إلى أن يكونوا أكبر سناً، ولديهم تاريخ عائلي من السرطان، ويقضون وقتًا أكبر في المشي ويملكون كمية أكبر من اللحوم والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والطاقة".



عيش الغراب

ويعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا، كما أنه السبب الرئيسي الخامس لوفيات السرطان عند الرجال، وعلى الرغم من عدم وجود علاج، فقد تم اقتراح عادات الأكل الصحية كوسيلة لتقليل المخاطر.

وتتمتع الفطريات بتاريخ طويل من استخدامها في الأدوية الآسيوية، لكن الفوائد الصحية المحتملة لم تظهر إلا في العقود الأخيرة، حيث يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أنها يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات ومضادات الأكسدة.