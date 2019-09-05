شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالأرق؟.. نصائح للحصول على نوم صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق وعدم القدرة علي النوم الجيد والصحي، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض لهذا الأمر، ومنها كثرة تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وتناول طعام غير صحي وأيضا عدم ممارسة أي نشاط يومي.

وهناك العديد من النصائح الهامة التي يجب القيام بها للحفاظ والحد من الإصابة والتعرض للأرق، قدمها موقع " health"، ومنها:

-تنظيم عدد ساعات النوم يعد من أهم الأشياء التي يجب القيام بها، والحد من الإصابة بالأرق، فعند اعتياد الجسم علي موعد نوم واستيقاظ محدد يوميا يقلل من فرص التعرض والإصابة بالأرق، ولذا عليك القيام بوضع جدول زمني.

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-هل تعلم أن اغلاق الأنواع والابتعاد عن الأصوات المجاورة لك يوميا يقلل من فرص الإصابة بالأرق، لأن هذه الحيل تقودك بشكل كبير لإسترخاء، ولذا لا داعي لتشغيل الضوء عند النوم أو التلفاز للحصول علي نوم عميق وصحي.

-هل تعلم أن ممارسة الرياضة اليومية تعد من أهم النشاطات التي يجب القيام بها للحصول علي نوم جيد وصحي، لأنها تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، وتنشيطها وفي نفس الوقت القيام باسترخائها بعد فترة محددة من الوقت فهذا يزيد من النوم بعمق.