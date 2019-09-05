أفكار لتعليم الأطفال النظافة قبل المدرسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - النظافة من الإيمان، والنظافة هي أساس النجاح في المدرسة، ولذلك فعليك مساعدة طفلك من خلال الأفكار التالية التي أعدتها السيدة نيفين شريم من كندا لكي تعلمي طفلك النظافة، قومي بإعداد هذه الأفكار بمساعدة طفلك وبخامات موجودة في البيت، أطلبي من طفلك أن يصحب بعضها لفصله ومعلمته مع بداية العام....

ليس هناك أجمل من أن نقرن القول بالفعل ... فتابعينا... يجب ان يكون له أدوات النظافة الخاصة به غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون الصابون رفيقه الدائم وعنوان نظافته تنظيف الفم Advertisements تنظيف الأسنان خضار وفواكهة لصحة الاسنان الغذاء الصحي لنظافة الأسنان وضع المنديل على الأنف عند العطس أو تنظيفه الأستحمام كل يوم بالماء والشامبو

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