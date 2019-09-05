متى تطيح خيوط "غرز" الولادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - الولادة هي من أصعب التجارب التي تمرّ بها السيدة، فبعد مرور أشهر الحمل وآلام المخاض وتعب الولادة، يجب على الأم أن تستعيد صحتها وجمالها. وفي هذا الإطار قد نجد الكثير من السيدات يتسألن عن موعد فك الغرز "الخيوط" أو ذوبانها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدة التي يتطلبها جرح الولادة للالتئام تختلف من امرأة إلى أخرى، وكذلك ذوبان خيوط الولادة.

وللحديث أكثر عن هذا الموضوع التقت "الخليج 365 نت" باستشاري جراحة النساء والولادة ومناظير وأورام نسائية بالعيادة الأولى اتوال بجدة "نايل احمد حلمي".

• متى تسقط خيوط "غرز" الولادة؟

1. الخيوط التي تستعمل لخياطة جرح الولادة، تذوب من تلقاء نفسها؛ لأنها تُصنع من مواد بروتينية قابلة للذوبان، وبالتالي معظم الخيوط لا تحتاج إلى إزالة، وعادة ما تبدأ بالسقوط بعد الولادة بنحو 15 يوماً، وهي المدة التي يستغرقها أي جرح للالتئام. واجمالاً قد يستغرق سقوط كل خيوط الولادة الطبيعية من شهر إلى 6 أسابيع، لتتمكن الأم من بعدها معاودة نشاطها الطبيعي ومنها ممارسة التمارين الرياضية والعلاقة الحميمة.

2. تتنوع الخيوط المستخدمة في حالة الولادة الطبيعية ولكن غالبًا ما يستخدم الجراح خيوط قابلة للامتصاص والذوبان، وبالتالي لا حاجة إلى إزالتها لاحقاً.

• متى تتم الخياطة؟

تحدث الخياطة بعد الولادة مباشرة، حيث يتم إعطاء السيدة مخدر موضعي فلا تشعر بالألم أثناءها وحتى بعد الاستفاقة مباشرة. بينما يبدأ الألم في الظهور منذ اليوم التالي للولادة، حيث ستشعر السيدة بالألم حين تجلس أو أثناء التبول فسوف تشعر بحرقة، لذا عليها الانتظار لفترة 3 إلى 4 اسابيع حتى تلتئم غرز الخياطة في هذه الفترة ويختفي الألم كلياً.

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• نصائح مهمة من الأطباء للمرأة الحامل في حالة الولادة الطبيعية:

1. ننصحك بالحفاظ على نظافة هذه المنطقة وبالامتناع عن الجماع قبل التأكد من التئام الجرح.

2. استخدام غسول ماء دافئ وملح البحر (الملح الخشن) بعد أسبوعين من الولادة واستخدامه في النظافة بعد الحمام، وكذلك كمغطس تجلسي فيه، لأن الملح معقم ومطهر للجرح ومانع للبكتريا، وكذلك سوف يساعدك كثيراً في تذويب الخيوط والتحرر منها، كما يُنصح بدهن كريم معقم بعد المغطس حتى تصبح لينة فلا تعيق حركتك. ويفضل عمل مغطس الماء الدافئ بالملح ثلاث مرات في اليوم.

3. قومي بتبديل الفوط الصحية النسائية بشكل مستمر حتى تحافظي على نظافة المنطقة.

4. عندما تدخلين إلى الحمام قومي بالضغط على غرز الخياطة بورق الحمام لتجفيفها وتنظيفها لحمايتها من الالتهابات، كما ينصح بعد كل استخدام للحمام وضع الكريم المعقم حتى لا تصابي بالبكتريا.

5. قد ينصح الطبيب باستخدام المُلينات خلال الأيام الأولى بعد الولادة تجنباً لحدوث الإمساك ولجعل عملية التبرز أسهل ولا تحتاجي للشد حتى لا يؤذي الجرح والخياطة.

6. احرصي على سؤال الطبيبة المعالجة التي أشرفت على الولادة والخياطة لمعرفة نوع الخيوط وهل تحتاج إلى إزالة من عدمه.