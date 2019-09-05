شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تميز الصداع العنقودى.. منها نوبات من الألم المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع العنقودى من أكثر أنواع الصداع المسببة للألم الشديد، وهذا النوع من الصداع نادر للغاية، حيث يصيب واحداً فقط من بين كل 1000 شخص ويبدأ هذا الصداع الحاد عادة قبل سن الثلاثين ويكون معظم المصابين به من الرجال، فى هذا التقرير نقدم 4 أشياء يجب معرفتها عن الصداع العنقودي، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



الصداع العنقودى

4 أشياء يجب أن تعرفها عن الصداع العنقودي1- الصداع العنقودي له أعراض تميزه عن أنواع الصداع الأخرى

يتميز الصداع العنقودي بالألم الشديد (لذا يطلق عليه أحيانًا الصداع الانتحاري)، كما قد تواجه أيضًا هذه الأعراض التي تحدث فقط على جانب الوجه الذي يعاني من الألم:

العين الدامعة.

سيلان الأنف.

احمرار العين.

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2- الصداع العنقودى يحدث على شكل نوبات أو دورات من الألم

يحدث الصداع العنقودى في دورات من الألم لمدة أشهر أو حتى سنوات وقد تأتى فترات لا يعانون فيها من أى صداع، وهذا يميز الصداع العنقودى عن غيره من أنواع الصداع.

3- العلاج الفوري هو أفضل دفاع لديك من الصداع العنقودى

تناول الأدوية التى يصفها طبيبك للتقليل من حدة الصداع العنقودى، وتقليل نوبات الألم قدر الإمكان، حتى إذا لم تعانى من أى ألم أو نوبة من الصداع العنقودى.

إن هدف الأدوية الوقائية هو القضاء على دورة ألم الصداع أو منع تكرارها.

4- طرق جديدة لعلاج الصداع العنقودى

يستكشف الباحثون طرقًا جديدة لعلاج ألم الصداع العنقودي، ومنها العلاج من خلال تحفيز العصب المبهم، حيث ثبت أنه يقلل من عدد الهجمات العنقودية، من خلال جهاز يرسل تيار خفيف إلى العصب المبهم، والذي يرسل معلومات حسية إلى الدماغ، يضع المرضى الجهاز على رقبتهم لمدة 90 ثانية تقريبًا مرتين في اليوم.