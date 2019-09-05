شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء المدرسة والبرد.. الحصول على تطعيم الأنفلونزا لعام 2019 – 2020 ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة قرب دخول المدرسة، حان الوقت لتناول تطعيم الأنفلونزا هذا العام، حيث إن كثيرا من الناس لا يدركون أن الأنفلونزا مرض خطير للغاية، يتسبب في وفاة الآلاف في الولايات المتحدة الامريكية كل عام، والكثير منهم من الأطفال الأصحاء.

وقال موقع Healthy Childrenإن أفضل شيء يمكن للوالدين القيام به لحماية أطفالهم من الأنفلونزا هو تطعيمهم قبل بدء انتشار الأنفلونزا، يجب تحصين كل من حولهم أيضًا.



تطعيم الانفلونزا

ما هي أنواع لقاحات الأنفلونزا المتوفرة؟

هذا العام، موسم الأنفلونزا 2019-2020، هناك نوعان من لقاحات الأنفلونزا المتاحة، الأول هو ما يسميه الكثيرون "لقاح الأنفلونزا"، والثاني يأتي بمثابة رذاذ للأنف، تحتوي جميع اللقاحات المتاحة للأطفال هذا العام على أربعة فيروسات أنفلونزا، واثنين للنوع A و اثنين للنوع B، مشيرة إلى أن تطعيمات البالغين قد تحتوي على ثلاثة أو أربعة فيروسات.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بأن يتلقى جميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر، أو أكبر لقاح الأنفلونزا، ويمكن إعطاء كلا النوعين من لقاح الأنفلونزا المتاح (لقاح الأنفلونزا أو رذاذ الأنف)، لموسم الأنفلونزا 2019-2020.

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هل يجب أن أحصل على رذاذ الأنف لطفلي هذا العام؟

يريد كل من الاكاديمية الامريكية لطب الاطفال" AAP" ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن يحصل أكبر عدد ممكن من الأطفال على لقاح الأنفلونزا كل عام.



تطعيم الانفلونزا

وتوصي الاكاديمية هذا العام بأنه يجب على جميع الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أشهر أو أكبر الحصول على لقاح الأنفلونزا، بحلول نهاية شهر أكتوبر، لضمان وجود الحماية عندما يبدأ فيروس الأنفلونزا في الانتشار في المجتمع.

وأكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفالAAP" " ،على ضرورة إعطاء أي لقاح مرخص متوفر هذا العام، ومناسب لعمر الطفل، وحالته الصحية دون تفضيل.

لماذا التغيير عن الموسم الماضي؟

راجعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال" AAP "و" CDC "، أحدث بيانات الفعالية المتاحة للقاح رذاذ أو بخاخ الأنف، وتطعيم الأنفلونزا، واتخذت قرارًا بأن كلا اللقاحين سيعملان بشكل مشابه لحماية الأطفال هذا العام.