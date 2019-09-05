شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية ألمانية تحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة والان مع التفاصيل

للفاصولياء الخضراء فوائد صحية عدة لاحتوائها على البروتين النباتي، والألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B2، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، فضلاً عن تدني السعرات الحرارية فيها.

وحول هذا الأمر حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة، لاحتوائها على حمض سيانيد الهيدروجين السام.

وشددت سابرسكي على ضرورة طهي الفاصولياء الخضراء جيداً، إذ تساعد الحرارة في القضاء على المادة السامة.