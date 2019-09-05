شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب وأعراض الصرع والان مع التفاصيل
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن أسباب الصرع تتمثل في التهاب السحايا، أو التهاب المخ، أو أورام، وفي بعض الأحيان لا يكون السبب واضحاً.
وتتمثل أعراض الصرع في التشنجات العضلية، وفقدان الوعي، والهلاوس، وغالباً ما تستمر نوبة الصرع 5 دقائق، تعقبها إغفاءة بين 10 و20 دقيقة.
ويجب استشارة طبيب أعصاب على وجه السرعة للتحقق من الإصابة بالصرع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لأن نوبات الصرع ترفع خطر السقوط، أوالتعرض لكسور خطيرة.
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