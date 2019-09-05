شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين رياضية لتخفيف آلام الرقبة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

قال الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بكلية طب قصر العيني بمصر، وفقا للعين الإخبارية، إن هناك أسبابا متنوعة لآلام الرقبة الحادة، منها:

- إجهاد العضلات والأربطة والأوتار.

- التمزق نتيجة قوة مفاجئة تعرضت لها الرقبة، خاصة في الحوادث أو فعل حركة غير مدروسة.

- الإجهاد قد يسبب تيبس الرقبة، نتيجة النوم بطريقة خاطئة أو استخدام وسادة عالية.

- الإجهاد الناجم عن حمل الحقائب الثقيلة.

وشدد زغلول على ضرورة استشارة طبيب مختص حال الشعور بآلام شديدة في الرقبة؛ لمعرفة سبب الألم وطرق علاجه، مقدما عددا من التمارين التي يمكن السيطرة من خلالها على آلام الرقبة.

1- شد عضلات الرقبة:

يحدث ذلك من خلال إمالة الرأس للأعلى والأسفل ومن جانب إلى آخر، وتحريك العنق بعناية شديدة من اليسار إلى اليمين 3 مرات، وهذه الحركات تعمل على تقوية عضلات الرقبة وتسهل حركتها.

2- تدليك الرقبة:

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التدليك يعمل على تخفيف تقلص العضلات وتوفير راحة مؤقتة لها أو النوم بشكل مريح جزئيا، ويمكن فعل ذلك بعد أخذ حمام ساخن لإرخاء عضلات الرقبة، ثم استخدام أحد زيوت المساج وتدليك الرقبة ومنطقة الكتفين بالضغط الخفيف والحركات الدائرية.

3- استقامة الرقبة:

من أهم وظائف الرقبة ضبط التوازن بين الرأس والعمود الفقري، فعندما ينحني الظهر إلى الأمام تنحني الرقبة إلى الخلف لخلق توازن لازم بين أجزاء الجسم، وممارسة تمارين التوازن بسيطة: نقف ليكون الظهر ملتصقاً بالحائط، وكذلك الأرداف ومنطقة الكتفين والجزء الخلفي للرأس، ثم نبتعد عن الحائط بمقدار خطوة واحدة، ثم نرجع مرة أخرى إلى المكان الذي تقدمنا منه، ونكرر التمرين أكثر من 10 مرات يوميا.

4- الاسترخاء التدريجي:

نستلقي ونغمض أعيننا، ثم نشد عضلات الرقبة ونتركها على مرات متتالية، والأفضل فعل هذه الخطوات مع باقي أجزاء الجسم الأخرى.

5- التنفس العميق:

احرص على الجلوس في وضعية مريحة، وأخذ نفس عميق بشكل بطيء، للتأكد من أن النفس يخرج من عمق البطن، ثم نضع أيدينا على منطقة المعدة، ونحرص على إخراج النفس بشكل بطيء، ونكرر هذه الخطوات عدة مرات.

6- تمارين خاصة بالرقبة:

بمنشفة مبللة بماء دافئ نقوم بعمل حركات دائرية للرقبة وفي كل الاتجاهات وعلى مدى واسع، ونكرر التمرين 5 مرات لكل جلسة، مع الالتزام بـ3 جلسات يوميا.