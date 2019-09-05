10 آلاف مشارك بملتقى الصحة العالمي في السعودية

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الصحة العالمي في السعودية، الثلاثاء، بمشاركة نحو 10 آلاف مشارك و180 شركة طبية محلية وعالمية، ومن المقرر أن يفتتح الحدث -الذي يستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول- وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة.

وينعقد على هامش الملتقى مؤتمر "القادة في الرعاية الصحية"، الأربعاء، ويقام تحت شعار "إعادة التعريف والرعاية الصحية في المستقبل"، وتتضمن فعالياته 3 جلسات رئيسية، الأولى بعنوان "تعزيز أداء منظومة الصحة"، وتناقش موضوعات عدة، أبرزها تحول منظومة الصحة بالمملكة ومستقبل الرعاية الصحية، وتحول الرعاية الصحية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية.

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وتحمل الجلسة الثانية عنوان "الابتكارات الصحية" التي تُحدث نقلة نوعية، وتناقش جودة التنفيذ والكفاءة ونتائج المرضى المحسنة، والاستفادة من التقنيات الناشئة للحلول الصحية المتصلة ذات الطابع الشخصي، وكذلك جعل "الواقع الافتراضي" واقعنا الجديد في مجال الرعاية الصحية.

وتركز الجلسة الأخيرة على "التقدم في إدارة الرعاية الصحية"، وتتناول مواضيع عدة منها تحديات الإدارة الرئيسية في بيئة الرعاية الصحية المستقبلية، والتقدم في إدارة الرعاية الصحية، ومستشفيات المستقبل على الطراز العالمي، واستراتيجيات تطوير الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتقنية والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.

يهدف ملتقى الصحة العالمي إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان.

ويعد الحدث الدولي فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى السعودية والمنطقة العربية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، ومن المقرر إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.