ليفربول يمنح لاعبه الجزائري العروسي فرصة استثنائية بقيده أوروبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام نادي ليفربول الإنجليزي بقيد نجمه الجزائري الشاب ياسر العروسي ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "ذيس إز أنفيلد" أن يورجن كلوب، مدرب "الريدز"، قام بضم ظهيره الأيسر الجزائري للقائمة الأوروبية "ب" التي تشمل اللاعبين الذين ولدوا في أو بعد تاريخ 1 يناير/كانون الثاني من سنة 1998.

وكان العروسي خطف الأضواء خلال فترة التحضيرات الصيفية وقدم مستويات قوية خلال المباراتين الوديتين أمام أولمبيك ليون الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني.

وتألق قبل ذلك مع فريق تحت 18 سنة؛ حيث قاده للفوز بمسابقة كأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي.

وجدير بالذكر أن ليفربول يعاني من نقص في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل النجم الإسباني ألبرتو مورينو نحو نادي فياريال.

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وسبق لوالد اللاعب أن ألمح لرغبة ابنه في تمثيل منتخب الجزائر في المستقبل، وذلك رغم امتلاكه أيضاً الجنسية الفرنسية.

وكان جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، رفض الحديث عن إمكانية توجيه الدعوة للعروسي، مكتفياً بالإشارة لكون اللاعب لم يشارك في أي مباراة خلال النسخة الحالية من "البريمييرليج".

ولن يكون العروسي اللاعب الجزائري الوحيد الذي سيشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيوجد أيضاً رياض محرز مع مانشستر سيتي، فضلاً عن الثنائي العربي هلال سوداني وياسين بنزية مع أولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى فوزي غلام مع نابولي الإيطالي.

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