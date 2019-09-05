45 متحدثا عالميا في المؤتمر السعودي لجراحة التجميل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل 6 ديسمبر/كانون الأول، وتنظمه جمعية الرعاية الجراحية التجميلية بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة التجميل، ويستمر حتى 9 من الشهر ذاته.

وأوضح الدكتور جمال جمعة، استشاري جراحة التجميل ورئيس الجمعية والمؤتمر ورئيس الكلية الأمريكية للجراحين بالمملكة، أن المؤتمر يضم مجموعة من المؤتمرات بالتاريخ نفسه تهتم بجراحة التجميل والترميم وجراحة تشوهات الوجه والفكين، مشيرا إلى تنظيم مؤتمر التمريض العالمي على هامش الحدث، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك سعود.

وأشار جمعة إلى أن المؤتمر سيضم أكثر من 30 متحدثا عالميا من أمريكا وأوروبا، فضلا عن أكثر من 15 متحدثا إقليميا من دول الشرق الأوسط، وأكثر من 25 متحدثا محليا بمجموع 70 متحدثا في المؤتمر، ويقام على هامشه أكثر من 12 ورشة عمل بالمملكة، خاصة النقل الحي للجراحين لعمليات تتم على الهواء؛ لنقل التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه أفضل جراحي العالم.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن ورش عمل لانشقاق الشفة وتشوهات الوجه، وورشا خاصة برفع مستوى التمريض المحلي بمستوى يضاهي المستوى العالمي، وسيكون هناك معرض مصاحب للمؤتمر يضم آخر ما توصل إليه العالم في تكنولوجيا الجراحة والتجميل والعناية، وكذلك أحدث أساليب التمريض، وتشارك فيه مجموعة من الشركات العالمية والمحلية.

"الرعاية الجراحية التجميلية" جمعية سعودية غير ربحية تضم بين أعضائها نخبة من أفضل جراحي التجميل السعوديين من الاستشاريين والاختصاصيين، وأنها معتمدة عالمياً من الجمعية العالمية لجراحة التجميل، وهدفها التطوير والاهتمام بالمنظومة الجراحية والترميمية، على رأسها المريض ثم الجراح ضمن فعاليات وتوعية مجتمعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ لتضع بصمة واضحة للجراحين السعوديين على الخارطة العربية والدولية.