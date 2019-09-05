انفجار الأوعية الدموية بالدماغ يهدد النباتيين.. إليك الأسباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اكتشف باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية أن الأشخاص النباتيين يكونون أكثر عرضة من غيرهم لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة تصل لـ 20 %، موضحين أن النظام الغذائي النباتي دائمًا ما يفتقر لنوعية الدهون والفيتامينات الواقية.

وقال الباحثون إن النتائج أظهرت أن الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم يكونون معرضين بشكل أكبر للسكتات الدماغية النزفية، التي تحدث نتيجة انفجار الأوعية الدموية بالدماغ، لكن خطر تعرضهم للنوبات القلبية عمومًا يقل بنسبة تصل لـ 22 %، وتقل مشكلات القلب لدى الأشخاص الذين يداومون على تناول السمك بنسبة 13 %.

وتوصل الباحثون لتلك النتائج بعد تتبعهم ما يقرب من 50 ألف شخص بالغ على مدار 18 عامًا، وتبين لهم أن النباتيين تقل لديهم مستويات فيتامين بي 12 والكولسترول، علماً بأن فيتامين بي 12، الذي يكثر في المنتجات الحيوانية كاللحوم، البيض ومنتجات الألبان، يرتبط بتزايد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، في حين ثبت أيضًا أن انخفاض مستويات الكولسترول بشكل كبير قد يؤثر على الأوعية الدموية.