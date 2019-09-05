شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تتفق مع موقع الفيسبوك لإتاحة معلومات موثقة حول اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس ادهانوم"، إنه تم الاتفاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لإتاحة كافة المعلومات الدقيقة والموثقة عن اللقاحات لمستخدميه، وكذلك مستخدمي (انستجرام) وأدوات البحث في المجموعات والصفحات والمنتديات التي يبحث فيها الأشخاص عن الرأي والمشورة.

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وأضاف "ادهانوم" - في بيان اليوم الخميس - أن موقع (فيسبوك) سيتيح هذه المعلومات بعدة لغات من أجل مواجهة المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، وضمان وصول الرسائل الصحية الحيوية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، موضحًا أن المنظمة أجرت نقاشات مع فيسبوك لعدة أشهر لضمان قدرة الأشخاص في كل مكان على الوصول إلى تلك المعلومات والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.

وأوضح أن المعلومات المغلوطة عن اللقاحات تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العالمية ويمكن أن تقضي على عقود من التقدم المحرز في معالجة الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مؤكدًا أنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض المميتة عن طريق اللقاحات مثل: (الحصبة - الخناق - التهاب الكبد - شلل الأطفال - الكوليرا - الحمى الصفراء - الإنفلونزا).